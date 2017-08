Con el padre de la niña sentado en su living, el intruso involucró a la audiencia solicitando datos de los dueños de los perfiles de Facebook desde los cuales se impulsaron los agravios. “Si tenés data de Gabriel Ávalos escribinos a @Intrusosprod”, pedía un zócalo en la pantalla.

Luego llegó el llamado de “Gabito”, el hombre acusado de ciberbullying, quien salió al aire diciendo: “Hola, Rial, ¿cómo estás? No puedo creer cómo se habla con tanta impunidad de mi nombre y de mi imagen”.

Enfurecido, Rial lo interrumpió y disparó: “Pero vos sos un hijo de puta, andá a lavarte el orto. Cortale, sos un hijo de puerta. ¿Querés que dé al aire el teléfono? Tenés que llamar para pedir disculpas, yo no puedo creer... ¡Se ofende! Hay gente que no está bien mentalmente, no puedo creerlo”.

Antes, el conductor comparó la situación con las cargadas que recibió su hija Morena y sentenció: “No hay nada peor que nos toquen a un hijo”.

Acción: Rial pidió que el Estado controle las redes sociales. “háganlo de oficio aunque sea”, exigió.

“Pegame a mí”

“Si soy sin talento, castigame a mí, no a Elena. No a una beba de dos años que no se pude defender”, dijo enojado Delgado. El ganador de Gran Hermano 2015 señaló que hizo las denuncias correspondientes por las agresiones verbales que recibió la nena y aseguró que llevará el tema a la Justicia. “Tengo un montón de nombres, hice las capturas, la animosidad en Twitter es más fuerte que en Instagram o Facebook, tienen diez mil seguidores, son cuentas fuertes. Pegame a mí, ¿Elena qué tiene que ver? No hables de ella, no hables de Carlitos (el hermano de Brian Lanzelotta), no hables de nenas de quince años, hablá de vos”, sostuvo molesto.

Además, el ex hermanito manifestó que decidió salir a hablar debido a la masividad que tuvo el tema en las redes: “Ayer fue la gota que rebalsó el vaso. Estábamos en los Bosques con Elena, y me dicen que hay un grupo de Facebook que estaban hablando de Elena y era un concurso para ponerle pelo. Entro a Facebook, veo la publicación. Si veía que era un tipo o un nene de nueve años que no sabe escribir, pero cuando veo que son tipos grandes… Me agarró una indignación”, relató.

En relación con la exposición de la pequeña en Showmatch donde a veces su mamá la muestra cuando baila, Delgado planteó: “Capaz que eso genera envidia”.

Las redes le pasaron factura

Si bien hubo usuarios de internet que se solidarizaron con Delgado y apoyaron a Rial, hubo quienes recordaron el historial del conductor criticando a la farándula y burlándose de Gabriela Michetti al ironizar en un tuit que si iba a cantar “Hay que saltar”.