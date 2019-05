Escrache sexual a Poroto

“Ya estábamos en la cama, estábamos muy bien y me dice ‘pará, pará, pará’. ‘¿Qué pasó?’ le digo y me dice: ‘me acalambré’. ‘Te elongo’, le respondo y él orgulloso me dice: ‘no pasa nada’. Terminamos y él estaba duro. Después del acto le dije ‘¿Querés que te estire?’, pero no quiso”, relató sin dar el nombre de su compañero de cama. Sin embargo, Callejón la deschavó al acotar: “O sea que no le diste más bola porque se acalambró”. “Sí, sí le di bola”, replicó ella. “Me va a matar… Sí, venía de un partido. La primera vez que estuve con él tuvo un tirón. Pero siguió, ¡eh”, añadió a ntes de confirmar que se trataba del jugador de Vélez.

La primera vez que estuve con él se acalambró. Venía de jugar un partido. Terminamos y él estaba duro”. Mica Viciconte. Sobre Fabián Cubero.

Una perra ‘come preservativos’

La enemiga de Nicole Neumann contó que volvió a pasar un mal rato con su perra, que suele comer preservativos. “Le dejé mi perrita a una amiga y me olvidé de avisarle que comía preservativos. Ella invita a alguien, tiene un primer encuentro sexual, dejan el preservativo en la mesita de luz y cuando se distraen para tener un segundo encuentro, la perra se lo roba”, contó ante la mirada atónita de Andy. “Cuando van a dejar el segundo preservativo en la mesita de luz se preguntan dónde está el primero, y en una distracción, la perrita se come el segundo”, resumió la panelista de Incorrectas.