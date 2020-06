Llevarlo es obligatorio, es fundamental para cuidar nuestra salud y la de quienes nos rodean, incluso se aplican multas para quien no se cubra la nariz y la boca con una mascarilla, ya sea de diseño casero, estampada, con imágenes rockeras o intervenida con los colores de un equipo de fútbol. Esa obligación de llevar tapabocas cuando salgo a la calle me suena lo más parecido al “llevá documentos”, aquella advertencia materna que escuchaba en mi juventud cuando me disponía a salir.

En estos tiempos de confinamiento, de aislamiento social, sin abrazos, sin besos, sin saludos, donde la sensibilidad está a flor de piel, he sido testigo de las más diversas reacciones contra quienes no llevan ese escudo contra el coronavirus. Confieso que yo también he caído en esa reacción, buscando distancia o alejándome de manera abrupta al cruzarme con personas que no utilizan barbijo. La era de los barbijos nos está enseñando bastantes cosas.