El próximo lunes 14 de diciembre se dará el evento más importante de lo que va la temporada de verano. Es por eso que desde la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad de San Martín de los Andes no quieren que nadie se quede afuera e invitan a la comunidad a acercarse a la Costanera del lago Lacar a escuchar el sol con un dispositivo especial.

No solo se trata de un evento con un gran impacto social, educativo, turístico y cultural, sino también de una oportunidad única que no se volverá a repetir en varios años. Por eso, desde la escuela especial pretenden que todas las personas puedan disfrutar del fenómeno inédito, incluso aquellas que no pueden ver.