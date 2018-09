Con ese historial, Esmeralda desembarcó en la pista más famosa de la televisión y como era de esperar, no se caracterizó por el perfil bajo. Sin pelos en la lengua y con gran histrionismo, la actriz que viene del ámbito más top de la ciudad de Buenos Aires se perfila como la gran atracción a nivel escándalo, tal como lo fue el año pasado Gladys "La Bomba" Tucumana.

Después del bajo puntaje que cosechó en la primera gala, la participante se despachó en las redes sociales contra las integrantes del jurado, Laurita Fernández y Flor Peña.

Embed Yo no quiero que cambies el puntaje ni quiero un 10. Yo solo quiero que seas más justa a la hora de evaluar. Y sí, me gusta escucharte que me enseñes a bailar @laufer4 no a actuar. Saludos. https://t.co/hECF0xpWki — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) 14 de septiembre de 2018

Embed Nunca quise bailar ni me interesa ni pretendo bailar en el Colón. Sí, fui la mujer de unos de los mejores directores del Teatro Colón #DarioLoperfido. Dicho sea de paso nunca te ví @Flor_de_P en tres años pisar el Colón. Eso habla mucho de vos. Un beso! https://t.co/8URl7Rhlzj — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) 14 de septiembre de 2018

La disputa no quedó ahí y este martes en la noche de sentencia, Esmeralda se transformó en tendencia en Twitter por un tenso cruce que tuvo con Peña.

Embed Amo trabajar y disfrutar del trabajo. Lo que no permito bajo ningún punto de vista es la agresión y el espejo de los otros. Tomo todo lo que me han dicho con respeto y respecto al baile. Pensaré, analizaré y seguiré adelante, como siempre lo hice a lo largo de mi vida. @ShowMatch — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) 17 de septiembre de 2018

"No vengo acá a pelearme. Ante todo, la dignidad. Hice todo mi camino laboral así y no quiero estar a las patadas como si fuera un carnaval carioca", disparó y agregó: "Ni tampoco estoy borracha como dijo Florencia Peña. A mí no se me dice borracha".

"¿Puedo decir algo?", intentó hablar Peña. "No, estoy hablando yo. Me dijeron loca y jugar con la salud mental me parece grave", cortó tajante la participante. "Si ella está haciendo espejo conmigo, no sé, quizás debería ir al psicólogo", lanzó y terminó: "No voy a aguantar que me digan eso".

"¿Puedo hablar ahora? ¿Me permitís Esmeralda? Te quiero decir dos cosas: cuando te dije que estabas loca como un plumero, te lo dije desde el mejor lugar", comenzó Peña y antes de seguir fue interrumpida otra vez por la participante.

Entonces la jurado cambió el tono: "Pará, dejame hablar a mí. Vos aceptaste este juego.Vos estás parada ahí y yo sentada acá, para juzgar". Y enseguida respondió: "Esto lo ven millones de personas. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Me tuve que bancar un porrazo fuerte", concluyó la actriz que luego destacó la actitud de la jurado por explicar que lo que dijo no fue con "mala intención".

