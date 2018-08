Esmeralda Mitre es la sorpresa del "Bailando 2018"

La actriz llega al certamen tras denunciar al ex titular de la DAIA por acoso sexual.

Buenos Aires. La lista del “Bailando 2018” no está cerrada para Marcelo Tinelli. Para sorpresa de todo el mundo, Esmeralda Mitre es la nueva participante del certamen, según confirmaron ayer en Los ángeles de la mañana. “Esto me lo ocultaron los productores, no lo tenía”, dijo Ángel de Brito antes de que estallara la bomba.