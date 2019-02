España: empezó el juicio contra 12 políticos catalanes

El juicio durará unos tres meses y Torra afirmó: “Esperamos la absolución, y si no hay una absolución, yo me he comprometido a ir al parlamento de Cataluña y proponer una respuesta democrática y basada en el derecho de autodeterminación”, propuesta que no avanza. En lo que sí avanzará Torra, anticipó, será en “el proceso de independencia de Cataluña: la república que se proclamó y que no se ha hecho efectiva está ahí. Pero hay una declaración de independencia”.