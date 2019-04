España: ponen en duda tratamiento post-infarto

¿Cuál es el efecto de los betabloqueantes? Reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad (fuerza del corazón), favoreciendo la diástole cardíaca (llenado), mejorando la función del corazón y el flujo de sangre a las arterias coronarias. Pero pese a tener un perfil de seguridad muy alto y ser muy baratos, hay efectos adversos que pueden limitar la calidad de vida de los pacientes, como astenia, debilidad y, a veces, disfunción eréctil. “Es muy importante conocer si realmente son necesarios. Si no se mostrasen eficaces en este tipo de pacientes post-infarto, no se prescribirían y esto podría desembocar en un aumento de la adherencia a medicaciones que también son eficaces y, además, no limitan la calidad de vida”, subrayó el especialista. Y justificó en que la mayor parte de la evidencia proviene de una época en la que no se realizaba reperfusión a los pacientes (restauración del suministro sanguíneo al tejido cardíaco que está isquémico).

Asimismo, el diseño del estudio es muy innovador. “Se trata de un ensayo pragmático muy cercano a la vida real, es decir, sin grandes restricciones en cuanto a criterios de inclusión”, explica Ibáñez. Y apunta: “Y lo más novedoso es que se trata del primer ensayo, con tal envergadura, que se realiza en Espaaña sin estar relacionado con la industria, algo que sí es frecuente en Suecia o el Reino Unido, por ejemplo”.

El ensayo cuenta con la colaboración desinteresada de 55 hospitales españoles y 25 italianos, aunque se espera que se sigan sumando centros asistenciales españoles, para potenciar el proyecto y con la expectativa de llegar a los 80 hospitales.

Lo que resulta indiscutible es la eficacia de estos fármacos en pacientes que sufrieron un infarto agudo de miocardio.

Así funciona un betabloqueante

El sistema nervioso se regula a través de unas sustancias llamadas catecolaminas (adrenalina y noradrenalina). Éstas se unen a unos receptores que están en la superficie de las células y que se llaman receptores adrenérgicos. En el corazón, las arterias y los pulmones, está el receptor betaadrenérgico. Cuando las catecolaminas estimulan a este receptor, se elevan la frecuencia cardíaca, la

presión arterial y la contractilidad. Con esto, mejora la función del corazón y el flujo de sangre a las arterias coronarias en pacientes con patologías cardiovasculares. Es tema de investigación, ahora, si se pueden evitar los efectos adversos. Para eso es este ensayo, que comenzó a finales del año pasado y ya cuenta con 600 voluntarios de los 8500 que se espera alcanzar en total.