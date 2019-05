España: una mujer se suicidó tras la viralización de un video sexual

El caso generó un fuerte debate en los medios españoles y también una fuerte polémica por los comentarios del torero Fran Rivera, quien oficia de panelista en el programa Espejo Público.

"Hay una máxima, que yo se lo digo a mi hija mayor, y es que no se pueden mandar vídeos de ese tipo. Ella no es culpable, es una víctima. No es de hombre hacer viral un vídeo así, pero los hombres, y lo digo porque soy hombre, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo. A todas las niñas, las mujeres, por favor que no manden vídeos de ese tipo", manifestó Rivera y enseguida comenzó a ser repudiado desde las redes sociales.

España. Una mujer se suicidó tras viralizarse un video sexual entre los compañeros de su trabajo. Mientras tanto, en TV, el torero y columnista (?) Fran Rivera hecha la culpa a la víctima, porque "los hombres no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo". pic.twitter.com/QK8lcpGaht — Sebastián Volterri (@SebaVolte) 29 de mayo de 2019

Ha tenido que llegar Fran Rivera para que lo entendamos. Que seamos recatadas y tengamos cuidadito con lo que hacemos porque un hombre no puede ver un vídeo "así" y no enseñarlo. No es una inocente estupidez, es el discurso que culpa a las mujeres para esconder el machismo. — Irene Montero (@Irene_Montero_) 29 de mayo de 2019

Fran Rivera dice que "un hombre que ve un video así es incapaz de no enseñarlo" (refiriéndose al video sexual de la trabajadora que se ha suicidado). Por hombres como él se entiende y extiende como verdad que los hombres faltan al respeto y acosan a las mujeres porque "son así". — Bebi Fernández (@bebi_fernandez) 29 de mayo de 2019

Oír la reflexión de Fran Rivera sobre Iveco y Verónica es lo que faltaba pa'l duro ya. Siempre lo diré "más vale callarse y parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo". pic.twitter.com/ry4CGI2Zf7 — JoeBlack (@Adrian__Vega) 29 de mayo de 2019

No, Fran Rivera, te equivocas. Un hombre sí es capaz de recibir un vídeo sexual y no difundirlo. Lo que pasa es que para hacerlo hay que ser eso: un hombre, no un mierda. — Sara (@tantozapato) 29 de mayo de 2019

Fran Rivera: "Los hombres, somos hombres y no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo". Hablando sobre la trabajadora que se ha suicidado.

Te corrijo:

Los hombres machirulos y del unga unga no son capaces de no enseñarlo. Los hombres de la sociedad que queremos, sí. — Javier Castillo (@JavierCordura) 29 de mayo de 2019

Fran Rivera es la demostración de que ser un machote no tiene nada que ver con ser un hombre, uno de verdad. — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) 29 de mayo de 2019

Fran Rivera sobre Iveco: "Los hombres, soy un hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo"



MENTIRA. Habla por ti. No hablas por todos los hombres. (Des)aprendamos, eduquémonos, demostremos que ser hombre puede ser otra cosapic.twitter.com/2r2G7JkRCr — Pablo Padilla (@MaesePads) 29 de mayo de 2019

La mujer que se suicidó trabajaba como operadora de grúa en una fábrica de camiones Iveco ubicada en San Fernando de Henares, en la periferia de Madrid.

La Policía ha abierto la investigación de oficio, ya que la fallecida no había interpuesto denuncia por el video. Los agentes están tratando de dilucida quiénes filtraron las imágenes y si la mujer pudo sufrir acoso por este motivo por parte de algunas personas de la empresa en la que trabajaba. De momento, no hay detenidos.

En tanto, el sindicato CCOO denunciará ante la Inspección de Trabajo a la empresa Iveco por no activar el protocolo contra el acoso sexual.

El citado sindicato aseguró que cuando tuvo conocimiento de los hechos se puso en contacto con la mujer y le explicó que medidas podía tomar para defenderse y denuncia que Iveco sabía desde el 23 de mayo que la mujer estaba siendo acosada por un compañero y "no hizo nada para evitarlo".

"La compañía decidió mirar para otro lado y no tomar ninguna medida, alegando que se trataba de un asunto personal y no de ámbito laboral", insiste CCOO después de que que la representación del sindicato de Industria en Iveco acompañara a Verónica a una reunión con la empresa. En este encuentro se informó a la empresa automovilística de lo que había ocurrido y de la persona que presuntamente había iniciado la difusión de un vídeo.