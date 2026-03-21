Afuera: Moria Casán echó a Cinthia Fernández de su programa y se desató el escándalo

La producción del ciclo de la One habría decidido que la bailarina no continúe debido a la incendiaria entrevista que le dio a LAM.

El estudio de La Mañana con Moria fue escenario de un intenso cruce entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón , en ausencia de la One. La discusión giró en torno a la entrevista realizada a Roberto Castillo , pareja de la influencer, sobre la causa judicial que involucra a su expareja. En ese contexto, le pidieron al abogado que mostrara el acuerdo firmado para aclarar la situación, y los ánimos se caldearon rápidamente. La tensión fue tal que Federico Seeber, a cargo del programa, decidió cortar la emisión .

Días después del episodio, Ángel de Brito confirmó: “La acaban de despedir a Cinthia Fernández del programa de Moria”. Según detalló, la decisión fue tomada luego de que la bailarina concediera una nota en LAM sin autorización de la producción , aunque también destacó que existían tensiones previas entre las panelistas. Pilar Smith calificó la medida como “una bomba total”, resaltando la sorpresa ante la desvinculación.

El motivo formal, según explicó el presentador, fue el reportaje concedido sin permiso: “La despidieron puntualmente por no pedir permiso para dar la nota en LAM anoche, al no ser del mismo canal... ”. En paralelo, los panelistas del programa analizaron si la verdadera causa del despido tenía que ver con la interna que se venía arrastrando entre Fernández y Callejón. Según indicaron, “estaban buscando una excusa para echar a Cinthia” .

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La medida también generó debate sobre la gestión del conflicto en televisión y la convivencia dentro de los paneles. El animador señaló que uno de los motivos que habría molestado a la producción fue el comentario textual que lanzó la modelo: “Es insostenible el clima laboral en el programa”. La frase, por supuesto, habría sido determinante para su despido.

La salida de la ex Bailando por un Sueño reavivó especulaciones sobre su futuro en la televisión, considerando su capacidad para generar debates y atraer audiencia. Smith comentó que “Cinthia va bien en cualquier panel y la van a llamar de varios lados”, destacando su experiencia y su rol activo dentro de los programas de entretenimiento.

Qué dijo Cinthia Fernández sobre la decisión de despedirla

Hasta ese momento, Cinthia no se había pronunciado públicamente sobre su desvinculación, ni en el programa ni en sus redes sociales. De Brito cerró la información detallando que Moria Casán estaría de acuerdo con la decisión: “Ahí decidieron en conjunto, es decir que ella debe estar al tanto, no la van a pasar por arriba, sacarla del programa. Muchas cosas de las que dijo acá le molestaron a la producción”.

Luego del revuelo, Fernández se comunicó con el ciclo de América y confirmó la noticia mediante una serie de mensajes. La panelista explicó: “Sí, la verdad no me di cuenta de avisar. Te juro que sí, apurada porque estaba con este lío personal y vos sabes que estaba buscando a los chicos, cocinando, salí sin maquillaje”. Además, aclaró sus intenciones: “Jamás fue la intención desobedecer, te juro, me olvidé, tengo tanto quilombo”. Sobre su despido, expresó: “Me parece desproporcionada la medida, pero bueno, ¿qué voy a hacer?”.