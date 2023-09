En las imágenes se puede ver a un grupo de oficinistas celebrar el éxito del “Biza”, cuando el productor da un discurso. “No, pero pará. Pará porque les quiero contar algo. Algo que no es muy bueno y por eso estoy acá. Para contarles que llegamos a ocho mil quinientas millones de reproducciones en Spotify. Ganamo’, volvimo’ a ganar y vamos a seguir ganando. Es histórico”, festeja el productor.

Tras el discurso, la celebración de los oficinistas crece generando un caos en el lugar que es interrumpido por Guillermo Francella. “¡Eh! ¿Qué carajos están haciendo? ¿Qué es todo este quilombo?”, grita el actor desde su oficina.

“Ni saben lo que están festejando, no entendieron nada, mamita”, murmura Francella mientras Bizarrap y Cocchiarale ingresan a su oficina. “¿Vos te acordás lo que me decías cuando empezó todo esto?”, le consultó el actor al “Biza”. “¿Que tenía que aprovechar más los ojos azules...? Que cuanto más gente nos escuchara iba a ser más difícil conformar a todos”, respondió el productor.

“¿Y te acordás lo que yo te contestaba? Que cuando ocurriera eso vos tenés que entender que la gente no elige qué música escuchar, si no la música es la que elige quién quiere que la escuche”, reflexiona el personaje de Francella y añade: “Una persona nace, le pasan un millón de cosas a lo largo de toda su vida y de repente. ¡Puff! Le aparece una canción. Es una persona, una. A veces me gustaría escuchar qué opina la música de todos nosotros”.

“¿Y yo? ¿A quién tengo que escuchar?”, se pregunta Bizarrap mientras se recuesta sobre un sofá. Tras estas escenas, se confirmó cuando será el estreno de la nueva canción.

Las teorías

Si por algo es conocido Bizarrap, además de por sus sesiones que acumulan números históricos de reproducciones, es por jugar al misterio en todos sus anuncios. Suele hacer trailers de sus próximas sesiones y siempre deja alguna pista de lo que vendrá, al igual que hace en sus redes sociales.

En este caso, una de las primeras teorías apuntó a la potencial aparición de Justin Bieber en la próxima session, en lo que sería algo histórico para el productor argentino. Para esta hipótesis se amparan en que durante la escena de Biza y Francella, aparece un disco de oro en la pared y se puede observar la cara de Justin. Ese es el tipo de pistas que Bzrp suele otorgar en sus videos.

En otro momento, Bizarrap se acomoda el reloj y la toma enfoca el horario, y es el mismo que aparece en un video de Justin (la canción "What do you mean"). También hubo referencias a que "El Lobo de Wall Street" cuenta la historia de Jordan Belfort, que comparte iniciales con Justin; y a que hace poco Biza subió una foto en donde se podía observar un disco del músico.

Restará esperar a ver si Bizarrap suelta alguna pista más en las próximas horas, pero por ahora todo apunta a que habrá que esperar al próximo miércoles 4 de octubre para saber si efectivamente estamos ante una session histórica o si la sorpresa vendrá por otro lado.

El misterioso tweet

Otra situación que generó intriga en redes sociales es el momento en que Francella le muestra a Bizarrap algunas reacciones en redes sociales, tras su decisión de cambiarse el nombre a Bizapop.

Biza tweet.jpg El tweet que se vio en el video de Bizarrap y generó intriga.

Allí se puede ver un tweet que dice "Siempre la mejor va a ser la de Frijo", haciendo referencia a la session de dicho artista, que suele ser un comentario recurrente en los videos del productor argentino. Sin embargo, lo curioso apunta a la fecha del tweet, que apunta 12 de noviembre de 2023. O sea, a futuro.

Hubo algunas especulaciones respecto a que sería una referencia a la fecha de nacimiento (12/11) de algún potencial artista invitado, pero muchas otras hipótesis apuntaron quizás al anuncio de la session #58.

Como siempre, tocará esperar a ver qué anuncio tiene preparado Bizarrap, que una vez más volvió a ser tendencia nacional y mundial gracias a un video.