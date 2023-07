Chiche Gelblung se anotó para viajar a la Luna: "Quiero ir antes de..."

Sin lugar a dudas Chiche Gelblung es un periodista todoterreno, el conductor no tiene problemas en meterse en algunos de los lugares más complicados si la noticia lo amerita. Luego de haber hecho historia el año pasado al viajar a la guerra de Ucrania, ahora el periodista quiere ir por más y su próximo objetivo es el espacio.

“La NASA abrió un registro para la gente que quiera viajar a la luna”, contó Chiche Gelblung recientemente y agregó: “Yo me anoté. Con todos los que ya murieron antes, debo de estar como en el número 100″.

El periodista también comentó que quiso ir al submarino Titán, el cual se hizo famoso por su desaparición en medio de un viaje a los restos del Titanic, “para bajar al Ara San Juan a ver qué es lo que quedó”. Y aseguró que su deseo de viajar a la Luna no es extraño ya que para él es “más seguro ir para arriba que para abajo”.

Chiche Gelblung 1.jpg

“No hay que pagar nada. Me apasiona el viaje en sí mismo. Me parece que es una aventura maravillosa. Estar en un lugar sin ley de gravedad y vivir esa experiencia, porque aunque vos lo hayas en un simulador no es lo mismo”, aseguró Chiche Gelblung.

El periodista había sido noticia el año pasado cuando con 78 años de edad viajó a Ucrania para cubrir los primeros días del conflicto con Rusia. Sin embargo, no pudo quedarse demasiado debido a las imposibilidades de cubrir correctamente la situación.

“Hace un ratito pudimos cruzar la frontera después de casi 8 horas de espera. La posibilidad de llegar a Kiev era muy difícil, no podíamos movernos dentro de Ucrania porque la gente está muy loca y enojada”, dijo en su último móvil antes de volver.

"También había mucha paranoia entre la gente, toda cámara que se prendía era un problema grave. Así que no tenía mucho sentido seguir", explicó.

"Notás tensión y maltrato, especialmente por las brigadas civiles. El riesgo está kilómetros más adentro dónde nosotros no pudimos llegar porque teníamos demasiados riesgos. No tenés choferes que te lleven porque la gente tiene miedo. Pero nunca tuve sensación de miedo. Fuimos preparados y somos prudentes. No somos ni temerosos ni temerarios", aseguró.

Una actitud que parece mantener, por lo que habrá que esperar si finalmente se cumple su deseo de viajar al espacio exterior.