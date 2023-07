Chiche Gelblung desmintió a Lanata: "Wanda Nara tiene otra enfermedad"

De acuerdo con lo informado por Gelblung, la mediática "no tiene leucemia, sino un mieloma" , a la vez que desmintió a las tres fuentes consultadas por Lanata: “Wanda no se habla con casi nadie de su familia. No se habla con el padre, entiendo que ahora habla poco con la madre, que la madre ni habla con los periodistas, y con la que habla todo es con Zaira”.

“La información que tengo yo es que tiene un mieloma, que es como otro nombre del cáncer. Es un mieloma indolente, o sea que ella no tiene síntomas, salvo esa subida de plaquetas terrible, y que eso fue el síntoma que disparó todos los exámenes. Me parece”, confirmó Gelblung.

El último descargo de Lanata sobre la salud de Wanda

El pasado viernes Jorge Lanata se volvió el blanco de todas las críticas luego que revelara que Wanda Nara tiene leucemia. El periodista dio la noticia en su programa de radio, provocando el enojo de gran parte del mundo del espectáculo quien prefería esperar a que la propia conductora diera la noticia. Por eso, ante las críticas recibidas, el conductor abrió su programa de televisión, PPT, y se defendió con dureza.

“Lo primero que quiero decir es frío y profesional: chequeé la noticia antes de darla. Pero vale la pena profundizar sobre el tema”, arrancó su editorial.

Lanata sobre la salud de Wanda.mp4

“¿Cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique. Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarlas. En todo caso, lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien la sufre. Averigüé antes de darla. Para mí eso es todo. Lamento lo que le pasa a Wanda y espero que pronto se reponga”, aseguró el periodista.

“Lo que me llamó la atención fueron todos los que se golpearon el pecho”, reveló antes de agregar: “Hablo de cierto periodismo de espectáculos que reaccionó indignado hablando de ética y de códigos. Son los mismos periodistas que a diario hablan de infidelidades en una pareja en la que hay hijos menores, que difunden falsas filiaciones, o que exponen a hijos desequilibrados a denunciar a sus padres”.

“Gente que ni siquiera considero periodistas me habla de ética profesional”, lanzó furioso y agregó: “Por favor, mírense al espejo. Vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir. ¿Me lo dicen en serio? Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo y me apuntan con el dedo”.