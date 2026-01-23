Cuánto cuesta comer en el restaurante de Germán Martitegui

En las últimas horas, Leno , creador de contenido especializado en comida y conocido en redes como @BurgerFcts, mostró cuánto pagó por una cena en Tegui, el restaurante de Germán Martitegui , y la cuenta generó una fuerte polémica . El total, correspondiente a enero de 2026, superó los 290 mil pesos y rápidamente se volvió viral.

La idea inicial era otra. Leno contó que fue con la intención de grabar un reel celebrando la propuesta del lugar, incluso con una canción pensada y un enfoque positivo. Sin embargo, según relató, la experiencia gastronómica no estuvo a la altura de lo esperado y decidió contarlo en un hilo detallado.

Antes de entrar en las críticas, destacó varios puntos a favor. Señaló que el espacio es elegante y cuidado, que el servicio es uno de los grandes fuertes del restaurante y que el personal logra un equilibrio entre profesionalismo y calidez. También elogió la carta de vinos y el trabajo del sommelier, con opciones variadas y precios que consideró razonables para el tipo de propuesta.

image

El foco de la polémica estuvo en los platos y sus valores. Por ejemplo, como opciones de entradas figuraban rillettes de trucha a $32.000, tartar de lomo por el mismo valor o paté de ave a $28.000. Los platos principales, aún más caros, cómo el ojo de bife con queso azul (600 g) a $90.000, confit de pato a $60.000 o pesca del día con manteca blanca a $54.000. Las guarniciones tampoco se salvan: papas fritas con cheddar inglés a $25.000 o puré de papas a $20.000. Y por último, un extra que generó ruido fueron las dos rodajas de pan de nuez a $8.000.

Según explicó Leno, varios platos resultaron insípidos o mal ejecutados. Criticó el tartar por falta de condimentos, los mejillones por textura gomosa y las papas fritas por su mala cocción. “Lo más inexplicable de la noche”, escribió, fue pagar 25 mil pesos por una guarnición que dejaron a la mitad. El único momento que salvó la noche fue la pastelería. Destacó la cremona con manteca cítrica y la bola de fraile como lo mejor de la cena, con un puntaje perfecto.

Eugenia Tobal contó detalles sobre su tensa relación con Germán Martitegui en Masterchef

Eugenia Tobal visitó el ciclo de streaming de Ángel de Brito para reflexionar sobre su paso por MasterChef Celebrity y las dificultades personales que enfrentó. La actriz confesó que, durante las grabaciones, atravesaba un momento emocional sumamente delicado que afectó su rendimiento general. Según relató en la entrevista, la salud de su perro Romeo fue el factor principal que la dejó detonada emocionalmente en aquel entonces.

image

“Yo estaba pasando un mal momento”, admitió la intérprete al recordar la angustia que le provocaba la situación médica de su fiel compañero de vida. El pequeño maltés debió someterse a una cirugía de urgencia por una hernia de disco lumbar que le quitó la movilidad. Esta preocupación constante se sumó al desgaste físico extremo que requiere participar en una competencia televisiva de magnitud diaria.

La artista describió el detrás de escena del reality como un "proceso agotador" que va mucho más allá de la hora dedicada a la cocina. Detalló que las extensas jornadas de grabación, el maquillaje y los testimonios generan un nivel de estrés difícil de sobrellevar. “No sé cómo llegué a fin de año”, reconoció con honestidad sobre su capacidad de resistencia.

Uno de los puntos más recordados de su participación fue un cruce con Germán Martitegui tras presentar un plato dedicado a su madre fallecida. Tobal explicó que en aquel momento no estaba receptiva a las devoluciones técnicas debido a su extrema sensibilidad personal. “Asumo que estaba muy sensible, aparte muy llorona”, señaló para contextualizar aquel episodio que en su momento fue muy comentado en las redes sociales.

Embed - EUGENIA TOBAL HABLÓ SIN FILTRO DE SU SALIDA DE MASTERCHEF

Sobre el jurado, la modelo desmitificó la imagen de severidad del chef y lo atribuyó a una cuestión de personalidad y roles televisivos. “Es distante, también es muy tímido. A veces la timidez te hace ver antipático”, analizó respecto al comportamiento del reconocido cocinero. Al mismo tiempo, aclaró que después de aquel tenso intercambio, ambos pudieron conversar en privado para aclarar lo sucedido fuera de las cámaras.