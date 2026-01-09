El grupo de K-Pop BTS podría llegar a la Argentina en 2026: cuándo se conocerá la fecha

La boy band coreana confirmó que se viene material nuevo en el mes de marzo y le seguirá una gira mundial.

Un sitio especializado en música pop de Colombia aseguró que la exitosa boy band de K-Pop, BTS , sumará a Latinoamérica a su próxima y esperada gira mundial, que se dará tras el lanzamiento de su álbum con fecha para el mes de marzo. Y la pregunta que se hacen los fanáticos es si vendrán a la Argentina.

Con el anuncio del nuevo álbum seguido de una gira mundial a gran escala, la ARMY de todo el mundo empezó a preguntarse dónde desembarcaría su grupo favorito. El 8 de enero, el sitio MUSICTRENDS Colombia sorprendió a los fans del universo k-pop: "Nos confirman que al menos 7 países de la región estuvieron en negociaciones para hacer parte de la gira que trae de regreso a los escenarios a esta agrupación mundialmente famosa". Y agregaron: "Este 13 de enero conoceremos las fechas de los destinos que visitarán en la que será su gira más ambiciosa y extensa hasta la fecha".

"Aún está por confirmarse cuántos países de LATAM lograron concretar un show, cuáles fueron los escogidos y si todas las fechas saldrán en su totalidad ese día", concluyó el mensaje que llenó de esperanza a los fans de Bangtan Sonyeondan, que en coreano significa "Bulletproof Boy Scouts".

image

En el marco de la próxima gira mundial a gran escala, los fans argentinos se preguntan si BTS desembarcará en nuestro país. Mientras tanto, la famosa y popular boy band coreana ha abierto una nueva página web oficial (2026bts.com) como parte de su promoción de regreso. La información sobre el nuevo álbum y la gira mundial se actualizará secuencialmente en la página web en el futuro. De momento, la expectativa ya está instalada en los fanáticos.

Qué se sabe del nuevo álbum de BTS

El nuevo álbum de BTS contendrá un total de 14 canciones. Se enfocaron en producir el álbum en la segunda mitad de 2025, reflejando sus pensamientos individuales en la música y determinando la dirección del álbum juntos.

Cada canción está profundamente imbuida de las emociones y preocupaciones que sintieron durante su viaje pasado. También, a través de las canciones buscaron plasmar la gratitud hacia ARMY (nombre del fandom de la boy band coreana) que ha esperado durante mucho tiempo la promoción completa del grupo. Las historias contenidas en todas las canciones son la narrativa de BTS y un mensaje a los fans de todo el mundo que han estado a su lado.

image

Recordemos que BTS había entrado en una pausa militar que comenzó con el alistamiento de Jin en diciembre de 2022. Siguiendo luego con en junio de 2024, con J-Hope, RM, V, Jimin y Jungkook, quienes fueron dados de baja uno por uno, y Suga, quien se desempeñó como trabajador de servicios sociales, fue liberado del servicio en junio del año pasado, poniendo fin a la pausa militar mientras el grupo se preparaba para un regreso grupal completo.

A medida que cada uno iba siendo desafectado de sus obligaciones militares, cada artista apostó por publicar material cómo solista lo que hizo mas amena la espera por parte de los fanáticos de BTS.