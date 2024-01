Furia-Manzana-Portada.jpg

El gesto de Furia para los Streamers

Ahora, esta doble de filmación, que se dedica a esa profesión tan peculiar, volvió a enhebrar una situación estridente al bramar contra el famoso streamer Coscu. No solo elevó el tono de voz, ni miró a las cientos de cámaras ubicadas en Gran Hermano, sino que realizó un gesto obsceno.

La circunstancia ocurrió durante un descanso de varias de las mujeres en el spa, donde charlaban Agostina Spinelli, Carla “Chula” De Stéfano, Florencia Cabrera y Catalina Gorostidi, además de Juliana. En ese instante, una reflexionó sobre el grupo de seguidores que las apoyan.

El desagradable gesto de Furia de Gran Hermano a Coscu_ “Agarrame la…” – Revista Paparazzi - Google Chrome 2024-01-03 20-19-52.mp4 El gesto de Furia

Tras escuchar que uno de los universos que le envían buena energía, al menos que eso suponen, serían influencers amigos de Manzana, Furia saltó de la nada, intempestivamente, sin lógica alguna y se levantó de su asiento raudamente para llevar a cabo una maniobra picante.

“¡Coscu, agarrame esta, Coscu! Sos un cag... Coscu. Si no venís a vivir acá no te la bancás. No podés dejar tu computadorita. Ahí tenés todo, las pibas, los piolas, el culo. Nene, vení acá”, exclamó Scaglione, al mismo tiempo que se posaba sus manos por sus partes íntimas