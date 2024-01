Cuál es el récord que Furia cumplió en la casa de Gran Hermano

Brian Lanzelotta fulminó al panel de Gran Hermano 2023 por no haber expulsado a Furia

El ex participante de Gran Hermano y actual artista musical, Brian Lanzelotta, criticó duramente a todo el equipo de trabajo de Gran Hermano 2023 por el tratamiento que se hizo del cachetazo que Furia le propinó a Williams, el gaucho correntino que anoche fue eliminado del reality.

“La igualdad de la que todo el mundo habla, ¿dónde está? Porque si hubiese sido al revés, como fue en mi caso, ¿qué pasaba? El pibito estaba fuera de la casa, pero no, como fue la piba y es la que les garpa en el programa porque les sostiene el reality, entonces la dibujaron”, se quejó Brian.

Acto seguido, apuntó contra quienes hacen Gran Hermano 2023. “El panel defendiendo lo que pasó, haya sido mucho o haya sido poco, el contacto físico existió. Acá también hubo contacto físico de una mujer hacia un hombre, pero no pasa nada. Santiago del Moro avalando lo que pasó, cuando él en su programa de radio había hablado de mi tema y dijo que a mí no me invitaría a su programa”, cerró, enojado.