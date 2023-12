Julieta Poggio aclaró cómo fue el accidente que vivió por el que terminó con puntos en la cara

Poggio 1.jpg

Aunque inicialmente se especuló con la posibilidad de una pelea en la fiesta, Poggio aclaró la situación mediante un video en Instagram Stories. Mostró el impacto en su boca, nariz y ojo, explicando: "Fue una caída, un golpe bastante fuerte que me di en la boca y en el ojito me dieron unos puntos. Cuando esté mejor se lo voy a mostrar". La ex Gran Hermano aprovechó para desmentir las versiones sobre un altercado y afirmó: "Fue un accidente con suerte. Podría haber sido algo mucho peor. Pero son cosas que pasan. Una lástima que haya pasado en estas fechas".