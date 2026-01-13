Graciela Alfano se metió de llenó en el escándalo y quemó a Mauricio Macri

La exvedette fue entrevistada en DDM y allí habló de uno de los temas del momento y sorprendió con una revelación.

En DDM (América TV), la exvedette Graciela Alfano sorprendió a todo el mundo al referirse acerca de su vínculo con el expresidente Mauricio Macri luego de que se confirmara su separación de Juliana Awada . La actriz aseguró que él la “invitó a comer”.

Cabe recordar que Alfano y Macri mantuvieron un romance clandestino durante aproximadamente siete años, entre 1993 y el 2000. Durante la entrevista, Marina Calabró (reemplaza a Mariana Fabbiani en la conducción) le preguntó: "Qué estallido esto de Macri ¿Te sorprendió?". A lo que Alfano respondió: "Sí, me sorprendió la noticia porque, obviamente, yo no estoy al tanto de la vida amorosa de esta pareja, que es una querida pareja, pero a veces las cosas se terminan".

El panelista Guido Zaffora fue más directo y consultó: "¿Cuánto hace que no hablás con él? ¿Tenés algún vínculo actual?". La respuesta de Alfano dejó a todos boquiabiertos: "Bueno, hoy a las 4 de la mañana me escribió, quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos en el transcurso de esta semana".

La sorpresa fue inmediata. "¿Qué?", exclamó Calabró. Alfano aclaró con humor: "No sé si él escribió a las 4 de la mañana o a mí volvió el wi-fi, pero yo lo recibí a esa hora". La actriz continuó: "Quedamos en ir a comer, me parece fabuloso, porque yo tuve un romance, ya lo he dicho, durante varios años con Mauricio y me encanta, es un hombre que me encanta". Luego relató cómo fue el intercambio: "Fue muy cómico porque yo no había reconocido el número y me había invitado a comer. Entonces, yo creí que era fake y le contesté cualquier cosa. Me dice: 'No, soy yo' y me deja un mensaje de voz. Todavía no había explotado esto de Juliana", contó.

Por último, Marina Calabró le preguntó sin vueltas: "¿Estás dispuesta a un approach, a una cuestión más íntima que una mera cena?". Alfano respondió con naturalidad: "¿Por qué no? Pero Marinita, vos sabés cómo somos las sagitarianas, nosotros tenemos que esperar que pase y vemos qué sucede. Y si sucede, bueno, es posible que suceda, somos personas grandes, qué sé yo, no puedo decirte previamente qué puede pasar".

Quién sería la tercera en discordia entre Mauricio Macri y Juliana Awada

La ruptura entre Mauricio Macri y Juliana Awada, confirmada este domingo por la propia ex primera dama, sumó en las últimas horas un giro inesperado. En la emisión de Duro de Domar (C5N), el periodista Franco Torchia lanzó una versión que sacudió el ambiente político y mediático: aseguró que Juana Viale habría sido la tercera en discordia en la separación del matrimonio.

Lo que hasta hace poco se mencionaba como un rumor constante, cobró más fuerza tras el anuncio oficial de Awada. La empresaria eligió un mensaje breve y medido para comunicar el final de la relación después de más de 15 años juntos.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida”, escribió en Instagram, sin dar detalles sobre las razones de la decisión.

Aunque las primeras versiones apuntaban a un distanciamiento en buenos términos, ya comenzaron a circular especulaciones sobre una posible infidelidad o, al menos, un nuevo interés sentimental por parte de Macri.