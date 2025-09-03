La alegría de Ricardo Mollo antes de llegar a Neuquén: "Agotamos"

El cantante de Divididos se mostró feliz por regresar a Neuquén y agradeció al público por “agotar” las entradas.

Divididos , la banda que lidera Ricardo Mollo , volverá a pisos los escenarios de Neuquén. La cita será el sábado 6 de septiembre en el estadio Ruca Che. A horas de su arribo a la capital neuquina, el cantante compartió un video a sus seguidores.

“Agotamos el Ruca Che” , se escucha decir a Mollo en el marco de lo que sería un momento de ensayo con la banda previa al show. El marido de Natalia Oreiro bromea con el tiempo en Neuquén refiriéndose a que deberán llevar abrigo porque estará fresco, “pero caliente” ya que el estadio estará completo.

Fundación SI estará en el Ruca Che

La Aplanadora del Rock remarcó en el video que se llenó de comentarios que en el ingreso al Estadio estará acompañando la Fundación Si que recibirá alimentos no perecederos y ropa en buen estado para las personas que más lo necesiten.

Fundación Si tiene actualmente 74 voluntarios en la sede de Neuquén distribuidos en tres proyectos: recorridas nocturnas, Si pueden y la Residencia Universitaria.

Nacida en 2017 como una organización con el objetivo de promover la inclusión social de los sectores vulnerables de la Argentina.