Locura por Ricardo Arjona: agotó 7 shows y sumó una nueva fecha

El cantante guatemalteco se presentará en el Movistar Arena en 2026. Cómo acceder a la compra de entradas.

Ricardo Arjona vuelve a la Argentina luego de colmar el mítico Madison Square Garden de Nueva York. A dos años de su última presentación en el país, el cantante guatemalteco se reencontrará con sus fans argentinos.

En menos de una hora, el músico agotó las entradas para el show del 1 y 2 de mayo de 2026 en el Movistar Arena . Debido al éxito, se habilitó una nueva función para el 3 de mayo que agotó en 30 minutos. El precio de las entradas oscila entre los 100.000 y los 510.000 pesos. El cantante sumó una cuarta fecha para el 7 de mayo que agotó en cuestión de segundos.

Su presentación será en el marco de su nuevo tour “Lo que el Seco no dijo”, y su vuelta a los escenarios genera expectativa por el público, ya que en 2023 había anunciado su retiro debido a una enfermedad en la espalda que lo tenía a maltraer.

En más de una oportunidad, Arjona remarcó lo que significa volver a los escenarios porteños porque sostiene que le debe mucho a Buenos Aires.

“Por algo que no tiene que ver con los conciertos y con la cantidad de público que me ha ido a ver, sino con lo que logró conmigo hace muchos años cuando yo empezaba a escribir” dijo en 2012 cuando recibió uno de los tantos homenajes por haber colmado 34 veces el Luna Park.

El posteo de Arjona al confirmar su show en Argentina

A través de su cuenta de Instagram, Arjona evocó la nostalgia de sus primeros pasos en el país. “El sur. Fue tan difícil empezar, que fue como besar por primera vez a la mujer más bella del mundo después de años de que te dijera que no”, escribió el artista.

En el mismo texto, aseguró que ese comienzo lo enamoró “para siempre” y concluyó con una promesa: “Salud por la dicha de volver… siempre volver”.

Me quedó la sensación de que me quieren como antes , sin auto , medio vago, con guitarra y un montón de sueños, y que tendrían el mismo gusto por el reencuentro si hubiese vuelto sin logros o algo para contar. El premio Nobel guatemalteco, Miguel Ángel Asturias , se inspiró desde este bar , El Portalito, para escribir la obra que lo llevo al galardón, El señor presidente. El grupo tenía actores , magos, cantantes, compositores y toda una gama de personajes fantásticos. Yo no tenía auto, Ana y Rina me dejaban muy cerca del ruletero que es un transporte público que ya no existe. Yo tengo la suerte de conocer los extremos, y la incertidumbre de no estar seguro donde se está mejor.

Cuánto cuesta ir a ver a Arjona

Este martes 2 de septiembre a partir de las 10 de la mañana comenzó la venta de entradas en los canales oficiales del Movistar Arena.

En cuanto a los precios, arrancan en $100.000 más los servicios de compra online, según la ubicación. Además, Arjona sale más caro que Shakira, Oasis y Paul McCartney.

Campo sentado: de $287.500 a $345.000 (SC incluido)

Plateas bajas: de $172.500 a $241.500 (SC incluido)

Plateas altas: de $115.000 a $143.750 (SC incluido)

Quienes quieran vivir otra experiencia más cercana al artista, pueden acceder a VIP LOUNGE PACKAGE que incluye: un ticket premium, acceso exclusivo al lounge vip, merchandising oficial, acceso sin fila con entrada exclusiva, bienvenida premium, 90 días de membresía Mundo Arjona. El costo de este paquete es de $510.000.