Pamela David contó lo dura que fue su peregrinación de Luján

En principio, comentó que su hermana hace este viaje todos los años y que ella la quería acompañar, pero "yo iba a viajar y le dije 'no voy, pero la próxima hermanita te acompaño'". Sin embargo, "no viajé, pero cosas de la Virgen sino no te explicás".

Pamela David Peregrinación Luján

Entonces comenzó relatando que "me fui a llevar a Feli a fútbol con ropa deportiva, no se por qué, aunque zapatillas no acordes porque te piden un calzado que sea deportivo. Cuando lo llevo a la cancha, era cerca de la Iglesia Santa Rita, donde estaba mi hermana por salir con los colectivos que te llevan en grupo a General Rodríguez".

Si bien no viajó a donde tenía planificado, "tuve varios festejos el fin de semana y nunca pensé en ir a Luján, la verdad que lo había descartado. Entonces le hablo a mi hermana y le digo 'que lastima', pero estaba ahí cerca y se me pasó el cansancio de un segundo a otro, así que me preparé y mi hermana me dice 'podés creer que tengo un par de zapatillas demás'".

De esta manera, Pamela David se sinceró: "Yo creo mucho en los mensajes y fui todo el camino agradeciendo esos mensajes". Y concluyó: "A mí me gustó mucho, llegué con fuerza y energía para hacer todo el ritual".