Preocupación y misterio: Tini Stoessel reapareció en redes luego de borrar todas sus publicaciones

Si bien hay muchas especulaciones, algunos fans no descartan que esté relacionado con el anuncio de un nuevo álbum y sea una estrategia de marketing. Cabe recordar que Tini cumple años el próximo 21 de marzo, lo que alienta las versiones que ese día podría haber novedades.

Finalmente, luego de horas de incógnita, a las 15 de este sábado hizo una publicación que si bien no aclaró demasiado los tantos, sirvió como indicio para intentar develar el enigma.

En la imagen se la ve de perfil, con el rostro recortado y mostrándose pensativa. Sus manos juegan con la punta de una trenza y de fondo se puede ver que tiene un pelo largo y castaño. En menos de tres horas, la publicación juntó más de 670 mil likes y más de 25 mil comentarios, en lo que festejaban su reaparición pero también quienes seguían preocupados y exigían explicaciones.

“El mundo seguía girando, pero no para mí” es la frase que eligió Tini para acompañar la foto y aportar otro ingrediente a la teoría, que puede indicar que su nuevo álbum este orientado a hablar del desamor.

Embed - tini on Instagram: "el mundo seguía girando, pero no para mi" View this post on Instagram A post shared by tini (@tinistoessel)

Tini Stoessel sobre su salud mental

Tini se convirtió en el foco de todos los medios hace semanas cuando decidió utilizar sus redes sociales para agradecerle a sus fanáticos por votar por ella en los premios Lo Nuestro.

La cantante ganó el premio al Álbum del Año Pop Urbano por su álbum "Cupido" y a recibirlo declaró que "no me lo esperaba para nada, absolutamente. Qué locura. Quiero agradecer a la gente que votó y a los que me acompañan hace tanto tiempo, gracias por todo el cariño" y agregó que "Cupido fue un álbum muy especial en mi vida, creo que va a ser para siempre así. Así que de vez en cuando vienen bien que te rompan el corazón”.

Luego, escribió en sus redes y recordó el mal momento por el que pasó. "Cupido fue un gran capítulo de mi vida en todos los aspectos, que marcó un antes y un después, con muchas alegrías vividas, pero también con situaciones que me hicieron tocar fondo. Y, desde esa oscuridad, con esos silencios que me aturdían, entender qué me estaba pasando".

Fue entonces que continuó sincera en su posteo: "Tomarme tiempo fue necesario para sanar muchas cosas y poder animarme a dar el próximo paso. Cada cambio que fui haciendo en mi pelo, está reflejado en varios procesos emocionales que fui viviendo".

Por eso, no es la primera vez que se vuelve tendencia con respecto a su salud mental. En el pasado, la artista contó abiertamente aspectos de su vida personal, incluyendo sus relaciones amorosas y particularmente temas sobre su salud mental. Esa honestidad, generó apoyo y admiración por parte de sus seguidores, que valoraron su transparencia.