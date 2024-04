Todo por un vuelto: un cliente agredió a palazos a un cajero de un mercado

Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del comercio, que captan cómo el cliente junto al cajero del conflicto y otro colega salen a la vereda para dialogar tras el malentendido que se dio dentro. No obstante, esto no dejó satisfecho al cliente, que agrede con golpes de puño al muchacho y luego se retira.

Minutos más tarde, el cliente regresó con dos hombres más, ya todos portando palos, con los que comienzan a agredir al cajero nuevamente.

Ataque a un cajero de un comercio de Plottier.mp4

"Realmente estamos sorprendidos, esto no fue un acto de rateros o esos que andan robando por los supermercados. Este es un cliente habitual del barrio y se sacó. Pero lo que llama la atención es que no termina la discusión cuando el cajero trata de calmarlo y le devuelve el dinero, que no le correspondía pero se lo daba incluso porque había una nena en la caja y él queria preservar a la nena. Y lo que más llama la atención es que haya regresado después con dos personas con toda la intencion de causar daño, porque si vemos las cámaras de la vereda, vemos que pararon en la esuquina, dejaron estacionado el auto y ahí se meten en el negocio", contó el letrado.

El episodio de violencia finalmente terminó cuando un vecino que se había percatado de la situación llamó a la Policía, lo que terminó por ahuyentar a los agresores. A los pocos minutos, Carranza se hizo presente y afirmó que acompañó al cajero hasta el hospital para que sea revisado y luego a una comisaría donde realizaron la denuncia contra el agresor, ya entrada la madrugada de este martes.

"Gracias a Dios, él está bien, con algunos golpes en el cuerpo, pero quedó ahí. Está bien, está tranquilo y está asistido", confió sobre la salud de la víctima. Además, concluyó que "hoy en día, la sociedad está muy alterada, muy irritada".

La Policía ya investiga para dar con el cliente agresor, que aún no fue detenido.