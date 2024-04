Cómo es el plan que hicieron Martín Ku y Coti Romero para sacar a Furia de Gran Hermano

La trama se desarrolló en una conversación clandestina en el patio de la casa, con la lluvia como testigo silencioso. Martín, en un intento por persuadir a Coti, le ofreció un acuerdo tentador: "Te podemos proponer que juguemos juntos, pero viste lo de la confianza, que vos no confiás en nosotros y a nosotros nos cuesta confiar en vos, entonces la única forma que vemos es como un período de prueba de dos semanas porque la confianza se construye". Coti, sin titubear, planteó sus condiciones, dejando en claro que no sería fácil convencerla.

"Vos vas a decidir hacia dónde ir porque sos la guía, o por lo menos sos la que más información actualizada tiene. Que eso sea un beneficio para nosotros y que vos sepas hacia dónde ir. Por nuestra parte te aseguramos la no nominación y…", propuso Martín, antes de que Coti imponga su ultimátum: "¿Y? Si quedo en placa me salvan".

La correntina no dudó en manifestar sus preferencias dentro del grupo: "Yo no quiero jugar con Nico, no porque tenga algo en contra de él, sino porque se rehúsa a jugar, pero por ahora no puedo hacer nada porque es parte del grupo. Bauti es muy inteligente, así que quiero que juegue más, y si no me sirve, bueno…".

Embed

La realidad es que los otros participantes parecen ya caer en alguna de las estrategias de Coti Romero. Es que la correntina apenas se liberó la posibilidad, fue corriendo al confesionario a hacer la Espontánea, pero claro, asegurándose de que Emma la viera ir. Por eso, cuando entró al Confesionario decidió cambiar su estrategia.

Coti engañó a Emma

“Tuve un pequeño cruce con él cuando toqué el timbre del confesionario. No voy a hacer la espontánea ni la fulminante, que venga él y pregunte, eso es lo que va a pasar”, explicó Coti Romero al Big antes de la ejecución de los votos de Emma.

Coti 2.jpg Coti Romero

“La va a tener que hacer sí o sí, no le va a quedar otra. Tampoco va a poder charlar con Furia sobre sus votos, va a votar por lo que acaba de pasar y espero que esos votos sean para mí”, sentenció Coti. Dicho y hecho, el joven estilista preguntó si la espontánea había sido hecha y al no haber sido realizada por Coti, debió hacerla obligatoriamente, perdiendo la posibilidad de coordinar con Furia. Pero eso no es todo, ya que su aliada se dio cuenta que había hecho la Espontánea, por lo que sus votos podrían ser anulados.

Con esta alianza en juego, los espectadores esperan ansiosos por descubrir cómo se desenvolverá esta jugada maestra en las próximas semanas. La casa de Gran Hermano nunca decepciona en cuanto a drama y estrategia se refiere, y esta temporada promete ser una de las más intensas hasta la fecha.