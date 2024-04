La información confidencial que filtró Emma en Gran Hermano

Las acusaciones de Furia contra Coti Romero y el error de Emma

La reacción en la casa no se hizo esperar. Furia apuntó inicialmente hacia Coti como la posible autora de una nueva nominación espontánea, pero las sospechas pronto se dirigieron hacia Emmanuel cuando afirmó que "ya estaba hecha". Y ahí llegó la nueva polémica, ya que podría considerarse que Emma terminó haciendo “Espontánea cantada”, en una charla que tuvo.

“La Espontánea la hizo ella”, arrancó Furia en una charla con Emma y otros participantes. “La Espontánea está hecha”, confirmó Emma, obviando decir que él fue quien la hizo. “Fue él, fui yo, fue la caravana entera”, sumó Furia. “Y no la hizo Coti”, sumó Emma. “¿La F?”, preguntó Furia refiriéndose a la Fulminante. “No, la espontánea”, respondió él. “No, no, no, la hizo ella”, insistió Juliana, sin darse cuenta del mensaje que quería darle él. “Entró primero, después fuiste vos y no la hiciste, y yo pregunté y estaba hecha”, agregó Furia. Sin decir nada, Emma se tomó la cabeza, algo que su compañera no llegó a entender. “Me gustaría saber donde puso los votos, nada más”, apuntó Furia.

El momento del voto cantado de Emma en Gran Hermano

“Para mi tampoco hay que ir tanto a lo obvio, porque si siempre vamos a lo obvio… ya hay gente que hace ese trabajo”, respondió Emma y agregó: “Hay que ir por otro lado”.

Emma 2.jpg Furia terminó de deschavar a Emma

Sin embargo, cuando ambos quedaron solos, Furia le preguntó: “¿Qué estás pensando Emma?”. “Me la mandé un poquito, pero bueno”, admitió él. “¿Por qué?”, preguntó Furia sin entender. “No puedo hablar, estuve bien, pero fui un boludo”, agregó él, haciendo por fin entender a Furia que respondió: “Si, ya se, callate, tranqui”, le dijo intentó evitar que sea voto cantando.

Sin embargo, ya en el estudio Santiago del Moro concluyó: “Emma habló de más”. “Le salió mejor de lo que esperábamos a Coti, porque ahora tiene la posibilidad que se lo anulen, fue Furia la que le preguntó todo, capaz le hizo pisar el palito a su propio compañero”, opinó Gastón Trezeguet.