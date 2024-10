Sorpresivo anuncio: Kapanga se tomará un descanso de los escenarios

Embed - KAPANGA on Instagram: "Queridxs amigxs: Queremos contarles que este lunes, luego de unos chequeos médicos de rutina, a nuestro querido Mono le han recomendado parar un poco la pelota y descansar. Venimos de varias temporadas de trabajo sin parar, este ha sido un año intenso y la vuelta por Europa fue muy vertiginosa y cansadora. Por eso, los médicos le aconsejaron tomarse un tiempo de descanso y prepararse para volver a darlo todo. Él está bien, solo es una entrada a boxes para enchular la máquina Por tal motivo, estamos reprogramando nuestros próximos shows y lamentablemente cancelando alguno que otro. Gracias a los productores y a los municipios que supieron entender esta situación y nos están brindando su apoyo! Lxs queremos Pronto habrá novedades!!!" View this post on Instagram A post shared by KAPANGA (@kapangasok)

Para quitar la preocupación de sus fanáticos, aclararon que "Él está bien, solo es una entrada a boxes para enchular la máquina”.

"Por tal motivo, estamos reprogramando nuestros próximos shows y lamentablemente cancelando alguno que otro. Gracias a los productores y a los municipios que supieron entender esta situación y nos están brindando su apoyo!", anunciaron respecto a sus próximos conciertos.

El comunicado cierra diciendo: "Lxs queremos Pronto habrá novedades!!!".

En el posteo, cientos de fanáticos se pronunciaron en acompañamiento al cantante y a todo Kapanga. Comentarios como "Fuerza muchachos", "abrazo enorme" y "vamos amigos!", inundaron las respuestas en las redes de la banda.

Al anunciarse este lunes la grilla de Cosquín Rock 2025 en el que se celebrarán los 25 años del evento, la de Kapanga fue una de las ausencias más notorias, ya que estuvieron en aquella primera edición de 2001 y muchas de las posteriores, hasta convertirse en un clásico del festival. Fanáticos se preguntaron si esa ausencia tuvo que ver con la decisión de tomarse un descanso de los escenarios.

Se anunció la grilla del Cosquín Rock 2025: Los Piojos, Babasónicos, y más artistas en la cartelera

El Cosquín Rock anunció la grilla completa de sus artistas. El festival se celebrará el 15 y 16 de febrero de 2025. Esta edición tiene una particularidad: es su edición 25 y promete un espectáculo impresionante. Entre los nombres se encuentran Los Piojos, Babásonicos y Deadmau5.

La edición de 2024 del Cosquín Rock fue un éxito rotundo, reuniendo a más de 100 mil personas, según Cadena 3, en una experiencia 360 que también se transmitió vía streaming para millones de espectadores.

Este formato consolidó al festival como un referente en la escena musical latinoamericana, donde no solo se trata de música, sino de una experiencia completa.Con más de veinte años de historia, el Cosquín Rock se ha convertido en uno de los eventos musicales más esperados todos los años para los fans del rock nacional.

La grilla completa del Cosquín Rock se compone de los siguientes nombres:

Los Piojos - Deadmau5 • Babasónicos - Airbag - Divididos - Wos - No Te Va Gustar - Nicki Nicole - Dillom - Ratones Paranoicos - Las Pastillas del Abuelo - Las Pelotas - Skay y Los Fakires - Luck Ra, Mariano Mellino - La Delio Valdez + Julian Jeweil - Popof * Space 92, Tainos - Los Auténticos Decadentes • Guasones • Catriel y Paco Amoroso - El Mató a un Policía Motorizado - La Vela Puerca • Raros Recuerdos • Turf • Conociendo Rusia • Bandalos Chinos • Javiera Mena • Nafta • Bhavi - Silvestre y La Naranja • Cruzando el Charco - El Plan de la Mariposa - Los Tipitos • Fer Ruiz Díaz • Indios - El Zar - Koino Yokan • Juan Hansen Live - Emmanuel Horvilleur • Swaggerboyz - Vapors of Morphine - Los Espíritus - Hilda canta a Charly • Jóvenes Pordioseros • Massacre • Piti Fernández • Winona Riders - Zoe Gotusso - Memphis La Blusera • La Chancha Muda • Siddhartha - Tributo a Pappo: Miguel Vilanova - Celeste Carballo - Luis Robinson - Bolsa González - Ale Kurz • Mayra Iglesias • Leo Rizzi • Blair • Lara 91k • Florian - Ryan • Claudette King - Rosa Profunda - Dos Parejas - Manu Martínez - Polenta - Iván Singh & Sheryl Youngblood • Sol Ortega - Santi Gelli • Inazulina - Fonso y Las Paritarias - The Rhythm Gamblers - Genitallica - Los Búfalos Sedientos - K.A. * Maia Dros + Claudia Sette & Toyo Bagoso - Daniela Milagros + Hijo de la Tormenta • Lupe • Vinocio • Sul Bassa • Mabel • Gindy Coleoni Band • Yulie y Vane Ruth • Pampa • J Gabriel - Gara Uma • Gesar Valdomir Blues Band + Mari Fole ft. Nico Raffetta - The Ginger Hearts • Siwinshi - Marlene Suhly & The Super Sax • Marti Death • Papi Gimi Romero & Brossoul • Los Mentidores