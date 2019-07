Figueroa explicó que la ciudad se encuentra a 806 kilómetros de la franja del país donde el eclipse se verá en su totalidad. “Acá se va a ver un eclipse parcial”, sostuvo y agregó que el fenómeno durará unos 90 minutos a partir de mañana a las 16.

Sin embargo, advirtió que hay que tomar ciertos resguardos para proteger la vista ante la observación directa del eclipse. “Lo ideal es verlo a través de los telescopios, porque uno lo ve con tecnología”, sostuvo Figueroa y aclaró que el Observatorio cuenta con un Explor Scientific y un MID de imagen compuesta que posibilitan la observación de distintos detalles en el sol.

Recomendó no recurrir a instrumentos caseros o compras de lentes especiales que no garantizan una protección efectiva de los rayos del sol. “Hay gente que usa lupas potentes y se protege con una máscara para soldar, eso representa un riesgo muy grande”, afirmó y aclaró que lo más efectivo es utilizar dos o tres radiografías para observar al cielo. “Eso permite estar protegido, pero solo se ve el disco solar y no se aprecia ningún detalle”, indicó.

En los últimos días, el Observatorio comenzó a recibir llamados constantes de curiosos que solicitan información o preguntan si el espacio va a estar abierto mañana. “En el último eclipse vinieron unas 200 personas y esperamos un número similar esta vez”, aclaró Figueroa y agregó que la observación se organiza por grupos y por orden de llegada, por lo que se recomienda llegar temprano para no perder el lugar.

