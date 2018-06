Estacionar es un dolor de cabeza por fallas del wifi

El concejal presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para dar de baja el convenio de concesión con la empresa, fundándose en un informe realizado recientemente por la Sindicatura Municipal, en el que se indica que tras auditar el funcionamiento del sistema se encontraron 11 puntos en donde no se estarían cumpliendo cláusulas del contrato pautado con el municipio neuquino.

“En términos generales no se garantiza la cobertura wifi en la ciudad. Si se quiere activar o desactivar el estacionamiento en determinados lugares, no funciona. Además, es un sistema muy mal armado para el usuario: no se encuentra lugar para estacionar, no se puede activar el sistema y, cuando se puede, hay problemas para desactivarlo”, señaló Baggio.

Otros de los ítems de debate son la dificultad de encontrar locales para comprar tarjetas manuales, la falta de señalización en los espacios reservados para los discapacitados y el mal funcionamiento de la estaciones de recarga.

Con un sistema de estacionamiento medido cedido a SAEM por diez años, controlar el cumplimiento de los términos pautados se presenta como un tema de vital importancia, algo con lo que la empresa concesionaria estuvo de acuerdo, al indicar que las falencias enumeradas por el concejal del Frente Neuquino son completamente erróneas.

“Tenemos más de 120 antenas para cubrir la totalidad de la cuadrícula del servicio de estacionamiento, que se controlan con regularidad. Como están en las esquinas, puede ser que a veces a mitad de cuadra haya en ocasiones menos señal, pero la posibilidad de conexión es constante”, aclaró a LM Neuquén, el gerente de SAEM, Daniel Albi.

También sostuvo que las tarjetas prepagas se pueden encontrar en más de 100 locales, y que se instalaron 122 estaciones de recargas que funcionan correctamente, un número superior a las 118 que habían establecido en la oferta de licitación.

75.000.000 de pesos es la recaudación que obtendrá SAEM en 2018

De esta cifra, estimada en el presupuesto municipal, la ciudad cobra un canon del 16 por ciento, una ganancia cercana a los 12 millones de pesos para las arcas municipales.

Otro planteo

En el caso de que prospere la propuesta de rescindir el contrato que plantea el concejal Baggio, algo difícil de ver en un futuro cercano, desde el Frente Neuquino proponen que los empleados de SAEM pasen a la órbita municipal, pero sin un esquema de estacionamiento pago.

Cobrar por la utilización temporal del espacio público, comentaron, nunca resolvió el problema de estacionamiento de la ciudad sino que siempre fue un negociado entre las empresas y las cabezas del Ejecutivo.

Los vecinos se quejaron por el aumento a $17

El estacionamiento medido cuesta desde ayer 17 pesos durante la primera hora; 20,86 pesos en la segunda hora y 25,60 en la tercera hora. El cuadro generó críticas entre los conductores.

En un sondeo de LM Neuquén entre los usuarios quedó de manifiesto un amplio rechazo al nuevo cuadro tarifario, como así también una importante corriente crítica con la insuficiente señalización en las calles, y también con la dificultad de operar el nuevo sistema que implementó la concesionaria que contrató la Municipalidad.

“Este nuevo sistema es muy difícil de usar. La página web en el celular no es práctica, está todo tan chiquito que es difícil de leer para quienes usamos anteojos”, se quejó a viva voz Noemí Gravier, quien necesitó pedir indicaciones a un inspector que se encontraba en la calle para poder pagar la estadía del auto en la vía pública sin dar lugar a ser multada. Frenta a las dificultades manifestadas para esta usuaria, el inspector del Sistema Automatizado de Estacionamiento Medido (SAEM), Nelson Galmaden, admitió que son constantes las quejas de los usuarios.

“Las personas no están familiarizadas con la aplicación o te dicen que no ven que se hagan cosas con lo mucho que tienen que pagar por el estacionamiento. Y ante eso uno no tiene qué contestarles”, se sinceró el inspector Galmaden con este diario.

“Es una locura lo que se está pagando por estacionar. Todo está para atrás, así que ahora estoy intentando no venir con el auto al centro para ahorrar un poco”, dijo Eduardo Meza, usuario del sistema.

“Soy de General Roca y cuando vengo compro las tarjetitas, pero está demasiado caro. En Roca nos están cobrando 4 pesos por hora, no tiene comparación”, dijo Gabriela Marcoccia, usuaria del sistema.

