Este es el show entró en guerra con Pampita

“Cada participante del ‘Bailando’ que va de invitado al programa de Pampita automáticamente recibe un buen puntaje de la modelo”, lanzó el conductor. El picante comentario llamó la atención porque el envío de Listorti es el programa satélite de Marcelo Tinelli.

Otra que hundió a la jurado fue Candela Ruggeri. “Una vez me olvidé la coreo, mandé fruta y Carolina ‘Pampita’ Ardohain me puso un diez”, confesó la rubia.

Ante los duros comentarios, Pampita recogió el guante. “Tengo 20 invitados por semana y hasta ahora sólo seis fueron del ‘Bailando’. No les pongo puntajes buenos a los que van a Pampita online; espero que no me espanten los invitados que tengo de acá a diciembre. Yo llego acá y me olvido los que estuvieron en el programa. Están todos invitados”, dijo furiosa la modelo.

¿Se va? El picante cruce se da ante rumores que indican que la modelo se iría a Telefe.