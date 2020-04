Esteban Guerrieri y la realidad que se vive en España

En torno a lo que se vive en Espala, el de Mataderos expresó: “Dentro de todo es una situación triste porque hay muchísimos infectados, muertos, la preocupación también es alarmante, hay una gran inestabilidad emocional en toda la sociedad y pocas respuestas de los que las podrían llegar a dar. Dentro de ese escenario, creo que hay una intención de ayudar a la comunidad, a medida que pasan los días se van realizando diferentes procesos. Por lo pronto, lo que indicaron es que estemos en casa, con confinamiento cien por cien y salir sólo para hacer las compras”.

guerrieri reojo.jpg Esteban Guerrieri destacó que el panorama deportivo del WTCR es de total incertidumbre por la pandemia.

Y añadió: “Uno se pregunta ¿Hasta cuándo se puede vivir de esta manera? Porque esto genera un golpe fuerte no sólo en la parte de salud sino también el impacto lateral que tiene todo esto. Hay que ver cómo se desarrolla esto mundialmente, pero hasta que no haya una vacuna, miró a largo plazo y es difícil encontrar una solución”

Sobre la realidad deportiva del WTCR, el ex hombre de Toyota y Citroën en Súper TC2000 comentó que no hay definiciones sobre el futuro. “La preocupación es más general y creo que en el aspecto deportivo el panorama sigue siendo de incertidumbre. No creo que arranque nada hasta julio o agosto, si es que hay algún avance sobre el coronavirus. La duda es muy grande en todos los países por lo que es imposible preparar algo con los equipos. Tampoco hay mucho que decir, hay que esperar y ser pacientes. Habrá que ver si en los próximos meses hay alguna manera de rearmar un campeonato”, afirmó.

El capitalino también se refirió al boom que tuvo el simracing en esta cuarentena. “Hace varios años que vengo involucrado con los simuladores y este año puede armármelo acá en España. Con toda esta situación, me aboqué a las simracing y me lo tomó bien en serio, trabajó sobre todos los parámetros que puede tener un piloto y me ayuda mucho. Es una muy buena herramienta y me sirve para mantener el nivel competitivo. Los eSports tomaron mucha repercusión porque los pilotos reales estamos arriba del simulador y el mismo Honda nos propuso participar el certamen oficial de WTCR. Es una linda plataforma para mantenerse activo”, puntualizó.

Esteban Guerrieri desde Barcelona contó cómo vive el confinamiento

Por último, Guerrieri se refirió a lo complejo que será entrar en ritmo una vez que el automovilismo vuelva a la pista. “Siempre que vuelvo de Argentina y hago las primeras pruebas de pretemporada, intentó identificar distintas situaciones complejas al momento de volver a la actividad para ver cómo tratar de mejorarlas. Sin embargo, me sentí muy bien cuando hicimos las pruebas a principio de marzo y con el segundo o tercer juego de neumáticos nuevos, ya sabes que estas cerca del límite. Las últimas dos o tres décimas son difícil de estar en cualquier tipo de situación. El nivel de competencia cuando es alto, siempre exige un poco más. Para eso es importante tener un buen grupo de trabajo que te permite ir puliendo esos pequeños detalles”, finalizó.