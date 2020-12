Ester Expósito y Alejandro Speitzer: ¿la pareja del momento?

Fue este miércoles cuando su pareja sentimental Alejandro Speitzer compartió la storie de un amigo en donde se ven él y Ester Expósito acudiendo a una cita para dos.

Completamente enamorados

La distancia no parece ser un impedimento para el amor entre Expósito y Speitzer pues el actor ha publicado imágenes de su chica en Instagram en las que escribe cosas como: "Ella debe tener el alma más bonita..".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandro Speitzer (@alejandrospeitzer)

Y el pasado 11 de octubre le dedicó en un post conjunto unas hermosas palabras: "... por un lado Ester, que con ese talento no hubo día que compartiera el set con ella en el que no me preguntara; si ahora construye personajes con tal verdad, fuerza y profundidad, de qué será capaz en unos años..." en una galería de imágenes con todos sus compañeros.

Pero Ester Expósito también está loca por el moreno y en un post muy discreto mientras ambos estaban en Roma promocionando la marca Bulgari. Ester publicó una imagen de Alejandro donde declaraba su amor a la ciudad y al chico.