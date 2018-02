"Estoy feliz porque tengo la ilusión de poder llegar al TC"

El Tanque no lo dudó y desde hoy saldrá nuevamente a pista en los primeros entrenamientos que tendrá la categoría en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. “Estoy contento por estar en las pistas. Se dio a último momento, no lo tenía pensado. De hecho, tenía proyectado el 2018 sin automovilismo. Pero salió esta oferta por parte del Dole, con el apoyo de los auspiciantes, que me dan la posibilidad”, contó Nefa que se subirá, después de cuatro años en Ford, a un Chevrolet que portará el Nº 49.

"En las redes sociales hay pica porque me pasé de Ford a Chevrolet. Eso me entretiene. Yo disfruto de correr en ambas, pero ahora soy más que nunca del chivo”, dijo Daniel Nefa. El piloto se tomó con humor el ida y vuelta entre los hinchas.

A pesar de este arranque positivo, el piloto sigue trabajando para poder completar el presupuesto para todo el año. Por ahora tiene aseguradas tres carreras, “con la perspectiva de seguir todo el año”, y por eso sigue viendo la manera de contar con el presupuesto total.

Los objetivos del Tanque

A partir de ahora, sus objetivos a corto y mediano plazo son cinco: completar el presupuesto, que le confirmen todas las carreras, completarlas en pista, llegar a los playoffs y ganar el campeonato.

El Tanque volverá al asfalto con un sueño intacto: llegar a la Máxima. “Estoy feliz por estar en la ACTC porque me da la ilusión de soñar con el TC”, afirmó Nefa, que desde hoy vuelve a acelerar a fondo.

Acompañado

La primera, junto a Mazzacane

La primera carrera del año será con pilotos invitados. Gastón Mazzacane, del TC, estará con Daniel Nefa. Mientras que el neuquino Juan Cruz Benvenuti fue convocado por Gastón Rossi para compartir la Chevy Nº 77.