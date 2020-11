"Estoy solo por elección, siento que el amor se apagó"

Previo a ese momento, El Mono abrió su corazón, pero antes reconoció que no cocina. “Yo hace 25 años que toco en Kapanga y vivo de gira, como donde se puede y no cocino”, dijo en diálogo con Catalina Dlugi. Pero la periodista fue más allá de su participación en el programa, y le preguntó sobre su vínculo con Andrea Rincón, con quien tuvo un efímero romance.

“Andrea me apoyó mucho anímicamente recién separado, no me tenía que pedir perdón por nada. Yo le tengo que agradecer”, sostuvo. Y luego agregó sobré cómo está su estado sentimental: “Estoy solo por elección, después de estar en pareja tantos años siento que el amor se me agotó”.