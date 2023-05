Etiquetado frontal: hay 500 elaboradores neuquinos que podrían adaptarse a la ley

chocolate neuquen etiquetado frontal.jpeg

"Hay muchos que ya tienen sus productos habilitados y que tienen que adecuarse, pero hay otros que están en proceso de habilitación y que van a salir ya con este rotulado", expresó la referente del sector. Agregó, demás, que ya hay algunos establecimientos de productos neuquinos que exhiben los octógonos.

El primero de la provincia fue una chocolatería de Villa La Angostura que produce tabletas de chocolate, bombones y alfajores. Rocha agregó que los emprendedores quisieron ser los primeros en cumplir la norma y están orgullosos de poder brindar información real a sus clientes, para que tengan a mano toda la información para elegir si consumen o no esas delicias regionales.

Entre otros rubros ya alcanzados por la legislación se encuentran los que fabrican mermeladas o dulces y emprendimientos de panificados. "Hay muchos que están en el proceso de prórrogas otorgadas por Nación", dijo Rocha y agregó que el 20 de noviembre es el plazo definitivo para adecuarse a la norma.

Aunque afirmó que todo cambio produce algunas resistencias, aseguró que la respuesta general suele ser positiva. Reconoció, no obstante, que adecuarse por completo llevará tiempo y, además, en la provincia existe un gran universo de producción domiciliaria de alimentos que escapa a este tipo de controles de Bromatología.

"En diciembre y en febrero también hicimos capacitaciones abiertas con la comunidad, y estamos trabajando con los municipios porque hay muchos alimentos que son producidos por Pymes y que cuentan solamente con habilitación municipales", expresó.

neuquinos etiquetado frontal alfajor.jpeg

En ese escenario, las salas de elaboración de comunitaria funcionan como un espacio intermedio entre los que elaboran alimentos en casa y los que ya tienen empresas consolidadas. Rocha aclaró que en Neuquén capital, Villa La Angostura y San Martín de los Andes ya están activas estas propuestas, que son espacios en donde los emprendedores pueden fabricar productos alimenticios con todas las normas bromatológicas en regla y un sello de habilitación. "Tienen la posibilidad de obtener el registro nacional de productor alimenticio; ellos van a tener que adecuarse a la ley y por eso se hace la capacitación", detalló.

Tal como expresó el nutricionista y referente de los Puntos Saludables de la provincia, Samuel García, el espíritu de la ley no es perjudicar a las empresas que forman parte del rubro alimenticio sino ofrecer información a los ciudadanos y fomentar la educación alimentaria suficiente para que sepan cómo consumir. En ese contexto, la norma ya motivó a varias compañías grandes a adecuar algunas de sus recetas para reducir la cantidad de octógonos de sus envases y ofrecer un alimento más saludable.

En Neuquén hubo un caso de este tipo, cuando un productor notó que no tenía que alterar tanto la receta para evitar el uso de ciertos sellos de etiquetado frontal. "Es un elaborador de pastas frescas de la ciudad de Neuquén que se comunicó con nosotros con esta intención", dijo Rocha. "Hay productos que tecnológicamente tienen nutrientes críticos que no pueden ser eliminados, como la sal en un jamón crudo, pero este productos de pastas bajó los límites de sodio para no estar alcanzado por la ley en lo que refiere a este nutriente crítico", dijo y agregó que la normativa lo motivó a modificar su formulación para ofrecer un alimento más saludable.

Si bien la aplicación de la ley es muy incipiente, los primeros efectos ya se empiezan a notar entre consumidores y elaboradores neuquinos. Sin embargo, los especialistas en el tema afirman que se trata sólo del primer paso de un cambio de hábitos que "llegó para quedarse" y en donde prima la información y una mejor educación alimentaria para evitar enfermedades crónicas en la población.