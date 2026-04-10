Encontraron una yarará altamente venenosa en el patio de una casa

Ante el reciente antecedente de la muerte de un camionero por la picadura de una serpiente similar, residentes se asustaron y llamaron a bomberos.

La yarará apareció en el patio de un domicilio y generó temor.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cutral Co informaron a la comunidad sobre la presencia de una yarará , que es altamente venenosa, en un domicilio particular de esa ciudad.

El bombero Walter Tapia indicó que en la noche de este último jueves recibieron un llamado en el cuartel por la presencia de una serpiente en un domicilio del barrio Filidei Sur de la comarca petrolera. Ante la convocatoria, personal de bomberos local acudió al lugar y procedió a su retiro.

“Ese fue un servicio que tuvimos ayer a la noche en un sector de zona rural. Nos llamó el vecino, el propietario de la chacra. La había encontrado en el patio. Dijo que la mató porque se asustó, la vio muy grande. Se asustó, tuvo temor por sus chicos”, sostuvo el bombero Walter Tapia, de Cutral Co, a LM Neuquén .

Señaló que el vecino los llamó para identificarla y para dar cuenta de este hallazgo a la comunidad, para que esté atenta. Relató que acudió una dotación y lo que hicieron los bomberos fue fotografiarla y tratar de identificarla a través de identificación de Google. Ahí advirtieron que se trataba de una yarará (Bothrops diporus).

yarara

Un caso fatal

Tapia dijo que no era común que este tipo de animal se encuentre en la zona dado que no es propio del clima de ese sector de la provincia. “Es la primera vez que encontramos este tipo de serpiente”, agregó.

Si bien no hay certezas acerca del origen del animal en la zona, se estima que pudo haber llegado en algún transporte . Recordó que “hubo un caso a principio de año en Plaza Huincul de un camionero que le picó una yarará y después falleció ”.

camionero yarara El camionero fue asistido por la caminera en Cutral Co: Miguel Estaban Contreras, de 44 años, oriundo de General Daniel Cerri.

En este caso en particular, no saben cómo llegó a ese domicilio porque la familia no había recibido a nadie ni nada procedente de otro lugar.

Recomendaciones

Luego los bomberos sacaron un comunicado, “más que nada para que la comunidad tenga precaución, si ven este tipo de ofidios que no lo intenten agarrar ni nada por el estilo. Que llamen a Protección Civil o a nosotros, que tenemos las herramientas para poder ir”.

Aconsejó “no dañarlo porque hay que evitar que se dañe el ecosistema" e indicó que traten de evitar matarlas.

Dijo que lo que se pretendía, era avisarle a la gente que no la toque, que no la manipule porque puede terminar picado, es venenoso. Recomendó, en caso de encontrarse con este tipo de especie, llevarla a campo abierto, no matarla.

“El comunicado es más que nada para poner en conocimiento a los vecinos para que tengan cuidado. No queremos alertar o que se genere pánico, sí informar para que tengan cuidado los vecinos”, cerró el bombero.

Se trataba de una Yarará chica (Bothrops diporus), especie venenosa de importancia médica en nuestro país.

Ante la presencia de una serpiente:

No tocar ni intentar manipularlas.

Mantener distancia.

Revisar calzado, leña y zonas con pasto alto.

Ante la presencia de una serpiente similar, comunicarse de inmediato con Bomberos o Protección Civil.