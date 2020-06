“La cuarentena la estoy pasando con mucho entrenamiento y también aprovechando a adelantar cosas del estudio, rindiendo materias que las puedo hacer de manera virtual. Además, comencé a visitar algunos sponsor de la zona de Isla Verde, así que lo vengo sobrellevando bien”, manifestó Provens en primera instancia.

Además, el ex Fórmula 2.0 Renault Copa Pirelli contó como entrena en la actualidad. “Gracias al equipo de Kaizen puedo seguir entrenando en mi casa. Ellos me facilitaron algunos elementos para que pueda hacer mi rutina. Además, estoy usando bastante el simulador, le dedicó entre tres y cuatro horas por día, sumado a que aprovecho cada competencia que sale para seguir en training”, afirmó.

eugenio provens.jpg Eugenio Provens se refirió a la situación que vive el automovilismo y señaló que el regreso será duro.

Por su parte, el cordobés hizo hincapié lo difícil que es estar sin correr. “Pasar tanto tiempo sin carreras es complicado porque es mi pasión. Ya quedó muy atrás la primera fecha y estoy muy ansioso esperando que vuelva a arrancar el deporte”, aseguró.

En tanto, Provens sacó sus conclusiones sobre la primera fecha. “Tuvimos un arranque muy positivo, me sentí muy a gusto con el equipo y con el Toyota Corolla. La verdad es que fue bueno el resultado, no lo esperaba, así que estoy muy contento por eso. Sé que es un nivel muy alto el del TC2000, pero tengo claro que carrera tras carrera me voy a ir hermanando con todo el conjunto”, evaluó.

Por último, el oriundo de Isla Verde sabe que será difícil el regreso a la pista, pero tiene confianza en que se sumen más pilotos a la categoría. “Ojalá que podamos volver la mayor cantidad de autos posibles, aunque es un panorama complicado porque muchas empresas están con problemas económicos. Espero que podamos estar de vuelta más de los que arrancamos”, culminó.