Eva de Dominici cruzó a Calu y defendió a Darthés

“Se están llevando a alguien salvajemente. Él está destrozado. Muchas personas lo condenan como si fuera un monstruo, y yo te puedo asegurar que hay mucha gente que no se anima a hablar, pero fue un compañero tan bueno conmigo. Es un simple trabajador”, manifestó la joven actriz ante Pamela David.

Además, Eva contó que tuvo ciertas diferencias con Rivero. “Cuando yo entré a hacer una participación en Dulce amor, mis compañeros me empezaron a ayudar para difundir mi Instagram. Y cuando me crucé a Calu y le pedí ayuda, me corrió la cara”.

Por último, la joven reveló que ella también fue víctima de acoso por parte de un director que falleció el año pasado: “Este señor me hizo pasar a su oficina para hablar del personaje. Trabó la puerta y en la mesa tenía cocaína y me ofreció. Yo no accedí, pero me insistió durante una hora de muchas maneras. En ese momento no me animé a hablar con nadie”.

Apoyo: La actriz describió a Darthés como un “simple trabajador” y un hombre “muy humilde”.