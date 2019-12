Evo Morales se reunió con su gente en un hotel porteño

Aunque Morales no dio detalles sobre el lugar, todo indica que dicho congreso se realizará en el norte de la Argentina, en alguna provincia que no esté muy lejana a la frontera con Bolivia. El encuentro fue a puertas cerradas y el propio Evo confirmó a través de un video difundido en las redes de una revista social, que están organizando una movilización masiva para el 22 de enero próximo "como cierre de gestión". No es un día elegido casualmente: en esa fecha debería finalizar el mandato presidencial que fue interrumpido el 10 de noviembre pasado.