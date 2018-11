Ex amante de Tiger Woods cambiaba sexo por drogas

p18-f01a-tiger-wood-amante.jpg

La mujer, que ya tenía acusaciones de robo y fraude en el estado de Kansas, fue encarcelada ahora por posesión de drogas. La rubia de 35 años saltó a la fama hace nueve años, después de recibir 125 mil dólares por revelar su relación secreta con el golfista estadounidense. Sin embargo, el portal Radar Online confirmó que la ex bailarina tocó fondo en 2014, cuando ya estaba inmersa en una adicción total a los analgésicos recetados, Xanax y también al alcohol.

Ahora, es probable que pase un largo tiempo tras las rejas. A esta causa por tenencia de drogas se le van a sumar las otras por robo y fraude. Se supone que no tiene fondos para poder pagar la fianza que la Justicia le aplique, por lo que deberá esperar el juicio en prisión. Las imágenes de su actualidad contrastan notablemente con las que aparecieron cuando se hizo público su romance con Woods. La ex bailarina ahora es una persona que necesita tratamiento para, cuando salga de prisión, reencausar su vida. Tiger Woods, en tanto, vuelve a ser noticia por estas horas, aunque en este caso él no tenga nada que ver.

--> La adicción al sexo del golfista

En 2009, cuando Tiger Woods, entonces casado, padre de dos niños y campeón mundial de golf, estrelló su coche contra su mansión en Orlando, comenzó su pesadilla. Su esposa de ese momento, Elin Nordegren, lo rescató inconsciente y en estado de embriaguez.

Después de eso, hasta diez mujeres aparecieron tras el choque: camareras, chicas de alterne, señoritas de compañía y actrices porno que creían que eran las únicas con las que el golfista engañaba a su mujer. Dolidas, se dedicaron a hacer una gira por canales de televisión y revistas norteamericanas contando cómo habían sido aquellos numerosos y variados encuentros sexuales.