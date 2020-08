Ex concejal denunció que un cajero le retuvo mil pesos

Un ex concejal de Cipolletti denunció que retiró dinero en un cajero automático del centro, y que la máquina le tragó dos billetes de 500 pesos. Hizo el reclamo a la entidad bancaria, pero no le creyeron. “Encima que me estafaron, me tratan de sinvergüenza”, cuestionó.

“Eran las 16 y entré para realizar dos extracciones; primero una de $10 mil, y después $20 mil. Había mucha gente esperando y por cuestiones de seguridad no me quedé contando los billetes en ese lugar, sino que lo hice una vez que ingresé a mi auto. Allí advierto que, en vez de tener 60 billetes de 500 pesos, tenía 58. Es decir, me faltaban mil pesos”, relató.

En ese mismo momento Badillo volvió al banco y como estaba cerrada la atención al público, acudió al reclamo a través de la línea telefónica del banco. Allí estuvo más de una hora, pero sólo consiguió que lo deriven de sector en sector, sin obtener soluciones.

“Al otro día fui hasta la sede central del banco sobre calle España y presenté un reclamo. Hasta el día de hoy me tienen a las vueltas sin resolverlo. Incluso, hace unos días me llamaron y me hice presente en la sucursal, pero una empleada me dijo que en la constancia de los movimientos bancarios salía que la extracción había sido la correcta, es decir, no me creyeron. Encima que me estafaron, me trataron como si yo fuera un sinvergüenza. Da bronca porque los usuarios somos los que siempre perdemos”, cuestionó.

Dijo que más que el dinero, esperaba que el banco le crea la situación y le brinde una respuesta más acorde, pero que no ocurrió.

“Ahora estoy haciendo el reclamo para la Defensoría del Consumidor, y quiero que toda la comunidad se entere, porque estamos desamparados. Encima, como si fuera poco, el primero de los movimientos que me dio el banco era de otro día y no del que yo denuncié lo ocurrido”, indicó Badillo.

Ahora, el ex concejal, sólo optó por dar a conocer lo ocurrido porque tiene pocas esperanzas que le devuelvan su dinero.

“Tengo 75 años, y encima de bancarme que el banco me robó mil pesos, tengo que soportar que me maltraten y me traten de estúpido. Da bronca la situación”, añadió.