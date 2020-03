Expectativa petrolera

El discurso de Alberto Fernández, en el inicio de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, aún no deja del todo conforme al sector inversor que viene pidiendo medidas urgentes para Vaca Muerta. El tema sigue redundando. ¿Habrá blindaje financiero para el sector que desarrolla hidrocarburos no convencionales en Neuquén? Las multinacionales que tienen que sostener los planes de inversión tienen cada vez más dudas, a pesar de las confirmaciones que cada tanto expone el gobernador Omar Gutiérrez de las petroleras que se quieren quedar en la Cuenca Neuquina. Lo que piden tiene una lógica que hoy colisiona con la realidad económica del país y el objetivo que trazó este gobierno en la coyuntura: apuntar a controlar el hambre y reactivar la rueda de consumo. Las petroleras están pidiendo la libre disponibilidad de divisas (poder girarlas al exterior sin control del Banco Central) y también del hidrocarburo (lo pidió también Gutiérrez en la apertura de sesiones en la Legislatura) para poder exportar. El tema es complejo. Se sabe que este año va a ser difícil sostener el consumo del gas en el período de mayor demanda estacional y ya han anunciado el regreso de una barcaza con GNL para poder abastecer al país. Fernández ha sido claro en la idea del objetivo para Vaca Muerta, pero aún no aparece la letra chica de este proyecto. Sería una suerte acabar con sólo la extracción de petróleo y gas, para comenzar el proceso de industrialización. Para ello se necesita una inversión en una planta de licuefacción no menor a u$s 5000 millones y años para construirla. El debate sobre extractivismo en industrialización parece haber llegado, esta vez en boca del mismo Presidente.