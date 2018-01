Fábrica de Artistas creó un nuevo espacio en Salta

“Estamos con mucha emoción, comenzamos en Neuquén, que es nuestra casa matriz, y ahora tenemos la posibilidad de abrir una sede propia a 20 kilómetros de Cafayate, es un lugar maravillosamente histórico”, destacó Jorge Albarracín, presidente de la organización. “Tenemos buffet, un patio para 200 personas y todo el espacio está trabajado para que las personas con discapacidad tengan buen acceso”, añadió y destacó el trabajo que realizó el constructor calchaquí Roberto Casimiro, quien edificó el centro utilizando materiales de la zona y respetando el estilo colonial de San Carlos.

“El centro está coordinado por Elvira Grillo, que es una productora muy importante a nivel nacional. Va a haber talleres de yoga, pintura, teatro, música y baile. También hicimos una radio muy folclórica para la gente del pueblo”, precisó. “El objetivo es hacer arte en lugares donde no hay tanto acceso, que la gente pueda disfrutar el arte y de ellos mismos siendo protagonistas”, subrayó.

“Yo siempre digo que los sueños se cumplen. Hace 17 años tenía pensado hacer un espacio en Salta, pero no se pudo hacer. Pero hace un tiempo me encontré con Elvira Grillo en Tecnópolis y me invitó a Salta y empezamos a trabajar en un espacio alquilado y luego construimos este edificio”, contó con orgullo el fundador de Fábrica de artistas, entidad reconocida y premiada por encabezar actividades solidarias.

También en Plottier

Albarracín anticipó que a partir del 23 de enero su fundación se pondrá en marcha para abrir una tercera sede en Plottier. “Compramos un terreno en la zona del hospital nuevo. Es muy lindo el lugar. Estamos haciendo todos los trámites para comenzar a dar clases a fines de marzo o abril”, concluyó .