Facebook compartió datos con fabricantes de móviles

Con el escándalo de Cambridge Analytica, la filtración masiva de datos de al menos 87 millones de usuarios de Facebook a esa empresa británica, ya quedó claro que los usuarios no tienen el control de su privacidad. Ahora se sumó una nueva polémica: Facebook permitió acceder a los datos personales de sus usuarios a, al menos, 60 empresas dedicadas a la fabricación de dispositivos electrónicos, entre ellas Samsung, Apple y Blackberry, según publicó The New York Times.