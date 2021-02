Facebook es demandado por perder el control de los datos de los usuarios

Facebook dijo en declaraciones a la BBC que "no había pruebas" de que los datos de los usuarios del Reino Unido o de la UE hubieran sido transferidos a Cambridge Analytica.

La recolección de información personal de los usuarios de Facebook por parte de apps de terceros estuvo en el centro del escándalo de privacidad de Cambridge Analytica, que salió a la luz en 2018.

La aplicación de Cambridge Analytica en Facebook había recogido los datos de las personas que interactuaban con ella, y los de los amigos que no habían dado su consentimiento.

La demanda solicita una indemnización por daños y perjuicios a Facebook por el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos de 1998.

Un portavoz de Facebook dijo: "La investigación de la Oficina del Comisionado de Información sobre estas cuestiones, que incluyó la incautación y el interrogatorio de los servidores de Cambridge Analytica, no encontró pruebas de que los datos de ningún usuario del Reino Unido o de la UE fueran transferidos por el desarrollador de la aplicación, Dr. Aleksander Kogan, a Cambridge Analytica".

Jukes dijo que no se trataba de "dónde fueron los datos", sino más bien de "que Facebook no se preocupó". "No lo cuidaron", dijo.

Antecedentes

En octubre de 2018, el organismo de control de protección de datos del Reino Unido multó a Facebook con la máxima sanción de 500.000 libras por su papel en el escándalo de Cambridge Analytica.

La Oficina del Comisionado de Información (ICO) dijo que Facebook había permitido una "violación grave" de la ley.

Facebook se disculpó y permitió a los usuarios comprobar qué "aplicaciones prohibidas" habían accedido a sus datos.

En octubre, el grupo Facebook You Owe Us, representado por el bufete de abogados Milberg London, presentó una acción legal masiva similar contra Facebook.

Debido a las similitudes de los casos, el Alto Tribunal podría decidir fusionar ambos o celebrarlos simultáneamente. Aunque no hay precedentes de una acción legal masiva de este tipo en el Reino Unido, sí los hay en Estados Unidos.

Google acordó pagar una cifra récord de 22,5 millones de dólares sen un caso presentado por la Comisión Federal de Comercio (FTC) de EE.UU. sobre el mismo asunto en 2012.

La empresa también llegó a un acuerdo extrajudicial con un pequeño número de consumidores británicos.