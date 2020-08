Facebook le declara la guerra a Apple por el iOS 14

Por otro lado, Facebook fue cuestionada tras el escándalo internacional de Cambridge Analytica y por recibir numerosas denuncias por no resguardar la privacidad.

Con el lanzamiento del iOS 14, Apple anunció que tendría un especial énfasis en el cuidado de datos personales y privacidad de sus usuarios, algo que no suponía un riesgo comercial para la compañía de Zuckerberg.

En su configuración por defecto iOS 14 bloquea cualquier posibilidad de rastreo a menos que el usuario autorice directamente la ejecución de estos procesos. Esta cambio le otorga el poder a los usuarios para decidir si desean que Facebook, a través de su perfil, envíe publicidad personalizada o no.

apple-ios14.jpg

Sin embargo, sólo era cuestión de tiempo para que Facebook reaccionara y no de manera positiva. A través de su blog oficial publicaron un comunicado donde, sin vueltas, apuntan sus cañones contra Apple y los filtros de protección de iOS 14.

" Facebook compartió cómo estamos abordando los cambios de iOS 14 de Apple, que incluye no recolectar identificadores únicos de dispositivo (IDFA) en nuestras propias aplicaciones en los dispositivos de iOS 14. No es un cambio que queramos hacer, pero desafortunadamente las actualizaciones de Apple a iOS 14 han forzado esta decisión. Sabemos que esto puede afectar gravemente a la capacidad de los editores para monetizar a través de Audience Network en iOS 14 y, a pesar de nuestros esfuerzos, puede hacer que Audience Network sea tan ineficaz en iOS 14 que puede no tener sentido ofrecerlo en iOS 14 en el futuro."

"Aunque es difícil cuantificar el impacto para los editores y desarrolladores en este momento con tantas incógnitas, en las pruebas hemos visto una caída de más del 50% en los ingresos de los editores de Audience Network cuando se eliminó la personalización de las campañas de instalación de anuncios de aplicaciones móviles. En realidad, el impacto de Audience Network en iOS 14 puede ser mucho mayor, por lo que estamos trabajando en estrategias a corto y largo plazo para apoyar a los editores a través de estos cambios"

"Apoyamos firmemente a la comunidad de desarrolladores y compartiremos las actualizaciones a medida que conozcamos más sobre la política de Apple y las medidas que pueden tomar los editores. También lanzaremos una versión actualizada del SDK de Audience Network para apoyar a iOS 14, en línea con las actualizaciones del SDK de Facebook. Aunque no se ha anunciado el calendario de lanzamiento de iOS 14, planeamos lanzar el Audience Network SDK de antemano y proporcionaremos una actualización tan pronto como se confirmen estas fechas."