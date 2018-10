Factor común: el alcohol

Una fiesta de alumnos de la EPEA 2 de Plottier derivó en la supuesta violación de una compañera que estaba borracha y lo más probable es que el autor también lo haya estado. Lo cierto es que la chica terminó en el hospital, donde los médicos advirtieron que había sido abusada. Ahora la fiscalía va a acusar a su compañero y si termina siendo culpable tendrá una pena de prisión efectiva de entre 6 y 15 años.

Ayer hubo un crimen a plena luz del día y en medio de la calle en Cutral Co. Un pibe de 16 años disparó a quemarropa a un hombre de 33 años. El arma era una tumbera y el proyectil le perforó el corazón, por lo que murió en cuestión de minutos. ¿Qué tenían estas dos personas en común? Participaron de una larga ingesta de alcohol durante la noche. Al pibe todavía lo busca la Policía.

Y a estas historias les podemos sumar la del padre que fue acusado por intentar asesinar a su hijo a puñaladas cuando regresaban en la camioneta después de una fiesta familiar donde también hubo alcohol.

En definitiva, ¿es necesario contar más casos, ver más vidas arrasadas y destruidas por una borrachera? Acá no sólo incide todo el control que pueda llevar adelante el estado sino que además tiene que haber un abordaje de fondo de una cultura donde tomar es la excusa para reunirnos y no al revés. Los adultos no podemos mirar para otro lado porque hay vicios que se adquieren en la casa. No podemos seguir responsabilizando a los demás por lo que nosotros no hacemos. El costo es muy alto.