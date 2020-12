Falleció la nena golpeada y violada por sus familiares

La pequeña Yatziri, de siete años y que estaba internada en un hospital mexicano desde el 21 de agosto por los brutales maltratos físicos y abusos sexuales que sufrió, finalmente falleció. "Quiero morir, no me curen más. No quiero volver con mis padres para que me sigan golpeando", le había dicho la chica a los médicos semanas antes de su deceso.