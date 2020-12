En esta oportunidad, fue Casabianca -conocida por ser la primera tenista campeona argentina de un torneo de Grand Slam Junior en el Abierto de Estados Unidos de 1977- quien dio "el primer raquetazo" para dar inicio a la campaña solidaria. Actualmente también es directora de Deporte de la reconocida Fundación Manos que Ayudan.

Donato

De esta manera, y a través de un video, la deportista le pidió a sus colegas y a todas aquellas personas que estén interesadas que se sumen a la iniciativa para crear un gran sorteo para brindar ayuda al pequeño Donato y su familia, que en enero deben volver a viajar a Córdoba para continuar con el tratamiento correspondiente.

"Este video es por Donato. Tiene siete meses y es un superhéroe cipoleño. Tiene Síndrome de Down y padece una traqueotomía y laringomalacia. Deseo que tenga las mismas oportunidades que todos los niños. (Por eso) voy a donar una de mis raquetas firmadas", expresó. Y agregó: "Como directora de Deporte de la Fundación Manos que Ayudan necesitamos a convocar a quienes se quieran sumar. A mi me importa Donato, ¿y a vos? Este es un partido de la solidaridad. Tratemos de hacer un súper sorteo".

El sorteo de los premios, que dependería en gran medida de la cantidad de deportistas que se sumen, se llevará a cabo el 28 de abril, que es el día en que Donato cumplirá su primer año.

Todos por Donato

La historia de Donato

El pequeño cipoleño nació el 28 de abril de 2020 en el Políclinico Modelo con 32 semanas de gestación. Su mamá, Paola, empezó con contracciones e ingresó al quirófano para que le realizaran la cesárea, pero el médico descubrió que tenía una infección en la placenta.

"Donato nació asfixiado, por lo que tuvo que ser asistido con un respirador y estuvo entubado. Él nació con síndrome de Down, algo que tampoco supimos hasta ese momento, y con una hipotonia importante (disminución del tono muscular), además de la laringomalacia. Estuvo en terapia desde que nació hasta el 20 de junio. La peleó mucho, estuvo varias veces al borde de la muerte", explicó la mujer.

El día que pudieron regresar a su hogar con su bebé, debieron hacerlo tomando todos los recaudos necesario y llevándolo a control médico cada 48 horas, sobre todo porque le costaba mucho aumentar de peso. "Por el tema de la asfixia quedó con un problema en uno de sus pulmones y cuando volvimos a casa tenía mucho moco. El 3 de julio volvieron a internarlo porque se ahogó con los mocos, fue por poco tiempo, pero ahí le hicieron varios estudios para que la situación no volviera a repetirse. Luego le dieron el alta", detalló.

Sin embargo, días después la médica pediatra descubrió, durante uno de los controles, que Donato tenía una infección urinaria avanzada. Es que el nene no aumentaba de peso y tuvieron que realizarse un estudio de orina, el cual arrojó dichos resultados.

"Por la edad, el personal sanitario indicó que debían internarlo para pasarle medicación por sangre. Hasta ese momento todo iba bien, pero después se descompensó, se puso todo blanco y lo asistieron de urgencia. Por el problema respiratorio fue trasladado al Sanatorio Juan XXIII, en General Roca, porque es el único lugar que tiene una unidad de terapia intensiva de Pediatría", relató Paola.

Allí, el estado de salud del bebé empeoró de manera considerable y su mamá aseguró que la atención "fue pésima", no sólo porque le tuvieron que realizar el hisopado por Covid-19 en más de una ocasión, sino también porque no la dejaron entrar al establecimiento en ningún momento, ni siquiera para poder saber cómo estaba o qué necesitaba su hijo.

"Yo me quería quedar con mi bebé, pero me tuve que quedar hasta la 1 de la madrugada esperando a que me viniera a buscar mi marido desde Cipolletti. Cuando llegamos a casa, cerca de las 2.30, no sabía cómo estaba Donato ni me informaron nada. Esto fue un viernes y, finalmente, el domingo me llamaron para decirme que podía estar con él porque lo iban a pasar a terapia intermedia, pero que tenía que quedarme encerrada ahí porque lo tenían que volver a hisopar. Así seguimos perdiendo tiempo, porque mientras se hace este procedimiento no puede ingresar ningún médico", señaló.

El pequeño estuvo 12 días internado en Roca, donde comenzó a tener problemas para respirar y realizar ruidos cada vez más fuertes por la laringomalacia. Finalmente, sus padres lograron realizar el traslado -nuevamente- al Policlínico Modelo, donde volvieron a hacerle estudios de sangre porque se encontraba muy pálido y no tomaba la leche especial que debe consumir, ya que es alérgico a la leche de vaca.

"En ese momento descubrieron que tenía dióxido de carbono en la sangre porque Donato no tenía la fuerza para inhalar y exhalar como correspondía, ya que todo se complicó por el tema de la laringe y su pulmón", indicó Paola y comentó que debían operarlo de urgencia en Córdoba.

El tratamiento en Córdoba

Una vez que arribaron a dicha provincia, los profesionales de la salud le realizaron una fibrolaringoscopia -procedimiento que les permitió visualizar la laringe y cuerdas vocales del nene mediante un fibroscopio- y fue allí donde descubrieron que estaba respirando a través de una vía tan angosta como la de un hilo de coser.

"Le hicieron una primera cirugía para dilatar la laringe y después dos más. En la última determinaron que ya tenía el tamaño que debía, pero que el músculo no estaba desarrollado lo suficiente como para poder respirar por su cuenta. La situación fue mil veces peor que el diagnóstico que nos habían dado. Si nos quedábamos un día más en Cipolletti, mi bebé se moría", expresó la mujer.

Posteriormente, al bebé le realizaron una traqueostomía y su estado de salud comenzó a mejorar, pero cuando les dieron el visto bueno para volver a su casa, la obra social dejó de brindar respuestas. Luego de que los medios de comunicación y los usuarios de las redes sociales viralizarán la situación, Osecac hizo entrega de los insumos.

En tanto, el próximo 4 de enero la familia deberá volver a viajar a Córdoba para continuar con la segunda etapa del tratamiento, que buscará brindarle a Donato la mejor calidad de vida posible.