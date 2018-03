Famosas hermanadas

“La vida es corta y vale la pena ser vivida. Sonreí, divertite, decí lo que pensés y sentís, y registrá cada memoria, cada sueño hecho realidad, de la bonita vida que vivís. ¡Feliz día, mis queridas! #DiaInternacionalDeLaMujer”, escribió Mirtha Legrand, junto a un retrato de ella misma.

“Una Mujer fuerte es una mujer empeñada en hacer algo, que los demás están empeñados en que no se haga. Feliz día para todas nosotras!!!”, publicó la modelo Julieta Prandi, con una imagen en la que se recuerda a mujeres que hicieron historia, como la madre Teresa de Calcuta, Frida Kahlo, Eva Perón y Marilyn Monroe, entre otras.

“Mujeres libres, mujeres felices. #FelizDíaMujeres!!! #8M”, agregó Vicky Xipolitakis, junto a dos imágenes de ella misma.

“Ella se sigue parando. No está sanando. NO VA A SANAR. Lo sabe (...) Ella perdió justo lo que no tenía que perder. De todas las cosas posibles justo esa no tenía que perder. Y la perdió. Y le duele en el pecho y en la garganta”, compartió Pampita, haciendo referencia a su pequeña hija fallecida, Blanca.

Dirigiéndose a sus dos hijas, Rufina y Magnolia, la China Suárez redactó una emotiva carta -junto a una foto en la que se ven las pequeñas- en la que señaló: “Espero y deseo se pongan la pollera, el vestido más lindo sin miedo a que algún forro les toque el culo por la calle, que caminen libres y tranquilas por donde vayan, que ningún hombre les diga que NO pueden hacerlo, que no sean juzgadas por sus elecciones jamás”.

Siempre atenta: Mirtha Legrand encabezó la lista de famosas que escribieron sobre el 8M.

“La gran mujer de mi vida”

Diego Maradona homenajeó a su madre, Doña Tota. “Quiero compartirles esta imagen de mi viejita, la gran mujer de mi vida. De a poco las mujeres han ido ganando muchísimo terreno, y lo tienen muy bien ganado, porque nadie es más que nadie”, escribió.